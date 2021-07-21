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    Bugün televizyonda neler var? 21 Temmuz 2021 Çarşamba TV yayın akışı..

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Kurban Bayramı'nı evde geçirecek olanlar, televizyon yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki 21 Temmuz 2021 Çarşamba bugün televizyonda ne var?
    • Haber Merkezi
    • 21.07.2021 - 08:37
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    Bugün televizyonda neler var? 21 Temmuz 2021 Çarşamba TV yayın akışı..

    TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Kurban Bayramı’nda plan yapmayıp evde televizyon izleyerek vakit geçirecek olanlar, televizyon yayın akışlarını kontrol ediyor.

    Bayrama özel yayınlanan film, dizi ve programları kaçırmak istemeyenler, ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusuna yanıt arıyor.

    21 Temmuz 2021 Çarşamba akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte, 21 Temmuz 2021 Çarşamba TV yayın akışı...

    21 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Kardeşlerim
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Maide’nin Altın Günü
    16:10 Kalp Yarası
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Ralph ve İnternet
    22:15 Şans Kapıyı Çalınca

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:00 Aşkın Tarifi
    09:00 Yumurcak Köprüaltı Çocuğu
    11:00 Güneşin Kızları
    13:00 Magazin D Yaz
    14:00 Baht Oyunu
    16:15 Aşk-ı Memnu
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Şarkılar Bizi Söyler
    00:15 Çetin Ceviz

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Geniş Aile
    07:00 Medcezir
    09:15 Yüksek Sosyete
    10:30 Erkenci Kuş
    13:30 Aramızda Kalsın
    17:00 Boşver Arkadaş
    18:30 Star Haber
    20:00 İbo Show
    23:30 Arkadaşım Hoşgeldin

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat
    11:00 Şef Akademi Doğada
    13:45 Yasak Elma
    16:30 Fulya ile Umudun Olsun
    19:00 FOX Ana Haber
    20:00 Sen Çal Kapımı
    23:30 Oluversin Gari

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:35 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    06:30 Kalk Gidelim
    09:45 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
    11:30 Gönül Dağı (Altyazılı)
    15:10 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Bayram Sineması "Hanımağa'nın Gelinleri"
    22:55 Yabancı Sinema "Son Şans" (Altyazılı)
    01:40 Yabancı Sinema "Son Şans" (Altyazılı)

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
    07:30 Kalp Atışı
    10:00 Yeni Gelin
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:45 Yedi Bela Hüsnü

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Oynat Bakalım
    09:30 Masterchef Türkiye
    13:00 Paylaş Benimle
    17:15 Masterchef Türkiye
    20:00 Masterchef Türkiye (Kolaj)
    22:00 Galatasaray-PSV Eindhoven
    00:15 Ölüm Zamanı

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah
    08:00 Yemin
    09:30 Muhabbet Kapısı Bayram Özel
    10:50 Nermin’in Enfes Mutfağı
    12:30 Aşk Bir Rüya
    14:30 Mutfağım Şahane
    15:30 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Baş Tacım
    21:30 Diriliş Ertuğrul 
    00:20 Artık Umut da Yok
    02:00 Sev Yeter

    Bugün televizyonda neler var? 21 Temmuz 2021 Çarşamba TV yayın akışı.. #1

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