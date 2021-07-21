Bugün televizyonda neler var? 21 Temmuz 2021 Çarşamba TV yayın akışı..

Bugün televizyonda neler var? 21 Temmuz 2021 Çarşamba TV yayın akışı..

Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Kurban Bayramı'nı evde geçirecek olanlar, televizyon yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki 21 Temmuz 2021 Çarşamba bugün televizyonda ne var?

TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Kurban Bayramı’nda plan yapmayıp evde televizyon izleyerek vakit geçirecek olanlar, televizyon yayın akışlarını kontrol ediyor.

Bayrama özel yayınlanan film, dizi ve programları kaçırmak istemeyenler, ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusuna yanıt arıyor.

21 Temmuz 2021 Çarşamba akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte, 21 Temmuz 2021 Çarşamba TV yayın akışı...

21 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Maide’nin Altın Günü

16:10 Kalp Yarası

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ralph ve İnternet

22:15 Şans Kapıyı Çalınca

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 Aşkın Tarifi

09:00 Yumurcak Köprüaltı Çocuğu

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Baht Oyunu

16:15 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Çetin Ceviz

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Geniş Aile

07:00 Medcezir

09:15 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

17:00 Boşver Arkadaş

18:30 Star Haber

20:00 İbo Show

23:30 Arkadaşım Hoşgeldin

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

13:45 Yasak Elma

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Sen Çal Kapımı

23:30 Oluversin Gari

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:35 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

06:30 Kalk Gidelim

09:45 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

11:30 Gönül Dağı (Altyazılı)

15:10 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Bayram Sineması "Hanımağa'nın Gelinleri"

22:55 Yabancı Sinema "Son Şans" (Altyazılı)

01:40 Yabancı Sinema "Son Şans" (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

07:30 Kalp Atışı

10:00 Yeni Gelin

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Yedi Bela Hüsnü

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef Türkiye

13:00 Paylaş Benimle

17:15 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye (Kolaj)

22:00 Galatasaray-PSV Eindhoven

00:15 Ölüm Zamanı

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7’de Sabah

08:00 Yemin

09:30 Muhabbet Kapısı Bayram Özel

10:50 Nermin’in Enfes Mutfağı

12:30 Aşk Bir Rüya

14:30 Mutfağım Şahane

15:30 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Baş Tacım

21:30 Diriliş Ertuğrul

00:20 Artık Umut da Yok

02:00 Sev Yeter