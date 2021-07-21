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- Bugün televizyonda neler var? 21 Temmuz 2021 Çarşamba TV yayın akışı..
Bugün televizyonda neler var? 21 Temmuz 2021 Çarşamba TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 21.07.2021 - 08:37
TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Kurban Bayramı’nda plan yapmayıp evde televizyon izleyerek vakit geçirecek olanlar, televizyon yayın akışlarını kontrol ediyor.
Bayrama özel yayınlanan film, dizi ve programları kaçırmak istemeyenler, ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusuna yanıt arıyor.
21 Temmuz 2021 Çarşamba akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte, 21 Temmuz 2021 Çarşamba TV yayın akışı...
21 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Maide’nin Altın Günü
16:10 Kalp Yarası
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ralph ve İnternet
22:15 Şans Kapıyı Çalınca
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:00 Aşkın Tarifi
09:00 Yumurcak Köprüaltı Çocuğu
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Baht Oyunu
16:15 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Çetin Ceviz
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Geniş Aile
07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
17:00 Boşver Arkadaş
18:30 Star Haber
20:00 İbo Show
23:30 Arkadaşım Hoşgeldin
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
13:45 Yasak Elma
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı
23:30 Oluversin Gari
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:35 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
06:30 Kalk Gidelim
09:45 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
11:30 Gönül Dağı (Altyazılı)
15:10 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Bayram Sineması "Hanımağa'nın Gelinleri"
22:55 Yabancı Sinema "Son Şans" (Altyazılı)
01:40 Yabancı Sinema "Son Şans" (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
07:30 Kalp Atışı
10:00 Yeni Gelin
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Yedi Bela Hüsnü
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye
13:00 Paylaş Benimle
17:15 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye (Kolaj)
22:00 Galatasaray-PSV Eindhoven
00:15 Ölüm Zamanı
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7’de Sabah
08:00 Yemin
09:30 Muhabbet Kapısı Bayram Özel
10:50 Nermin’in Enfes Mutfağı
12:30 Aşk Bir Rüya
14:30 Mutfağım Şahane
15:30 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Baş Tacım
21:30 Diriliş Ertuğrul
00:20 Artık Umut da Yok
02:00 Sev Yeter