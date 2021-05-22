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    Bugün televizyonda neler var? 22 Mayıs 2021 TV yayın akışı

    Takip ettiği dizi ve programları kaçırmak istemeyenler TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki, bugün televizyonda ne var? İşte 22 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı..
    • Haber Merkezi
    • 22.05.2021 - 10:26
    • Güncelleme : 22.05.2021 - 10:29
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    Bugün televizyonda neler var? 22 Mayıs 2021 TV yayın akışı

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkmak yerine evde kalıp televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler, hangi programlar var? İşte, 22 Mayıs 2021 Cumartesi TV yayın akışı..

    MAYIS 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    10:00 Robot Köpek
    12:05 Kardeşlerim
    16:30 Bozkır Arslanı Celaleddin
    19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
    20:00 Kardeşlerim

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda'nın Mutfağı
    14:00 Arka Sokaklar
    16:15 Sadakatsiz
    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Herkül: Efsane Başlıyor
    22:00 Galaksinin Koruyucuları 2

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    10:00 Burcu ile Hafta Sonu
    12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
    14:00 Film/yerli dizi
    16:30 Film/yerli dizi
    19:00 Star Haber
    20:00 İBO Show

    FOX YAYIN AKIŞI

    08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
    12:15 Kamera Arkası
    12:45 Son Yaz
    15:45 Masumiyet
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Savaşçı

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    09:00 Yedi Numara
    09:55 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
    11:40 Anneler Stüdyo (Canlı)
    13:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    15:55 Bir Zamanlar Kıbrıs
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

    TV8 YAYIN AKIŞI

    08:30 Çook Yaşa
    09:45 Mutfakta Türev Var
    10:00 Süper 1 Takım
    10:45 Doğduğun Ev KAderindir
    13:30 Salur Kazan
    15:45 Kırmızı Oda
    20:00 Survivor 2021

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Hasret
    16:15 İyi Aile Çocuğu

    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show

     

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    10:00 Nursaçan'la Sohbetler
    11:20 Gündüz Gece
    13:00 Yaralı Kalbim
    14:40 Dünyanın Tadı
    16:00 Masum
    18:00 Hafta Sonu Haberleri
    18:50 İftar Saati
    19:00 Yemin
    22:29 Sensiz Olmaz

     

    Bugün televizyonda neler var? 22 Mayıs 2021 TV yayın akışı #1

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