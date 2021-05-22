Bugün televizyonda neler var? 22 Mayıs 2021 TV yayın akışı

Takip ettiği dizi ve programları kaçırmak istemeyenler TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki, bugün televizyonda ne var? İşte 22 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı..

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkmak yerine evde kalıp televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.

Peki, bugün televizyonda neler, hangi programlar var? İşte, 22 Mayıs 2021 Cumartesi TV yayın akışı..

MAYIS 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Robot Köpek

12:05 Kardeşlerim

16:30 Bozkır Arslanı Celaleddin

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:15 Sadakatsiz

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Herkül: Efsane Başlıyor

22:00 Galaksinin Koruyucuları 2

STAR TV YAYIN AKIŞI

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Film/yerli dizi

16:30 Film/yerli dizi

19:00 Star Haber

20:00 İBO Show

FOX YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

12:45 Son Yaz

15:45 Masumiyet

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Savaşçı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09:00 Yedi Numara

09:55 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

11:40 Anneler Stüdyo (Canlı)

13:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

15:55 Bir Zamanlar Kıbrıs

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Çook Yaşa

09:45 Mutfakta Türev Var

10:00 Süper 1 Takım

10:45 Doğduğun Ev KAderindir

13:30 Salur Kazan

15:45 Kırmızı Oda

20:00 Survivor 2021

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Hasret

16:15 İyi Aile Çocuğu

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

10:00 Nursaçan'la Sohbetler

11:20 Gündüz Gece

13:00 Yaralı Kalbim

14:40 Dünyanın Tadı

16:00 Masum

18:00 Hafta Sonu Haberleri

18:50 İftar Saati

19:00 Yemin

22:29 Sensiz Olmaz