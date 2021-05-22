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- Bugün televizyonda neler var? 22 Mayıs 2021 TV yayın akışı
Bugün televizyonda neler var? 22 Mayıs 2021 TV yayın akışı
- Haber Merkezi
- 22.05.2021 - 10:26
- Güncelleme : 22.05.2021 - 10:29
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkmak yerine evde kalıp televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.
Peki, bugün televizyonda neler, hangi programlar var? İşte, 22 Mayıs 2021 Cumartesi TV yayın akışı..
MAYIS 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
10:00 Robot Köpek
12:05 Kardeşlerim
16:30 Bozkır Arslanı Celaleddin
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:15 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Herkül: Efsane Başlıyor
22:00 Galaksinin Koruyucuları 2
STAR TV YAYIN AKIŞI
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Film/yerli dizi
16:30 Film/yerli dizi
19:00 Star Haber
20:00 İBO Show
FOX YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
12:45 Son Yaz
15:45 Masumiyet
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Savaşçı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
09:00 Yedi Numara
09:55 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
11:40 Anneler Stüdyo (Canlı)
13:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
15:55 Bir Zamanlar Kıbrıs
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Çook Yaşa
09:45 Mutfakta Türev Var
10:00 Süper 1 Takım
10:45 Doğduğun Ev KAderindir
13:30 Salur Kazan
15:45 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2021
SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Hasret
16:15 İyi Aile Çocuğu
20:00 Güldür Güldür Show
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
10:00 Nursaçan'la Sohbetler
11:20 Gündüz Gece
13:00 Yaralı Kalbim
14:40 Dünyanın Tadı
16:00 Masum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
18:50 İftar Saati
19:00 Yemin
22:29 Sensiz Olmaz