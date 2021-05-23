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- Bugün televizyonda neler var? 23 Mayıs 2021 Pazar TV yayın akışı..
Bugün televizyonda neler var? 23 Mayıs 2021 Pazar TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 23.05.2021 - 08:40
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.
Peki, bugün televizyonda neler, hangi programlar var? İşte, 23 Mayıs 2021 Pazar TV yayın akışı..
23 MAYIS BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Kuruluş Osman
16:30 Bozkır Arslanı Celaleddin
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Hesaplaşma
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:30 Geniş Aİle
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14:00 Herkül: Efsane Başlıyor
16:00 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Hekimoğlu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:45 Ayşecik ile Ömercik
09:00 Sefirin Kızı
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
15:15 En Güzel Bölüm
15:30 Kağıt Ev
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
00:15 Akrep
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kefaret
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Mucize Doktor
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kefaret
00:15 Masumiyet
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:35 İmparatoriçe Ki
06:50 Yeşil Deniz
08:55 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Şehirden Uzakta
14:05 Gönül Dağı
17:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat (Altyazılı)
23:45 3’te 3
01:00 Diriliş "Ertuğrul"
03:25 Gönül Dağı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:15 Alev Alev
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:45 Tarkan Altın Madalyon
16:30 Öyle Olsun
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Deliha 2
22:30 Acı Tatlı Ekşi
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Survivor Panaroma
13:15 Kırmızı Oda
16:45 Mutluluk Zamanı
20:00 Survivor 2021
00:15 Survivor Ekstra
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
07:45 Kalemci Kız
09:50 Muhabbet Kapısı
11.50 Başkent Kulisi
12:45 Tatlı Bela
15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
16:00 Masum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Yemin
19:40 Yemin (Yeni Bölüm)
22:20 Sensiz Olmaz
00:20 Korkusuzlar
01:45 Ah Kalbim