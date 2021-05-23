Bugün televizyonda neler var? 23 Mayıs 2021 Pazar TV yayın akışı..

Pazar günü televizyon karşısında keyif yapmak isteyenler tv yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 23 Mayıs 2021 Pazar TV yayın akışı..

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.

Peki, bugün televizyonda neler, hangi programlar var? İşte, 23 Mayıs 2021 Pazar TV yayın akışı..

23 MAYIS BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Kuruluş Osman

16:30 Bozkır Arslanı Celaleddin

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Hesaplaşma

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Geniş Aİle

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14:00 Herkül: Efsane Başlıyor

16:00 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Hekimoğlu

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:45 Ayşecik ile Ömercik

09:00 Sefirin Kızı

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

15:15 En Güzel Bölüm

15:30 Kağıt Ev

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

00:15 Akrep

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kefaret

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Mucize Doktor

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kefaret

00:15 Masumiyet

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:35 İmparatoriçe Ki

06:50 Yeşil Deniz

08:55 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Şehirden Uzakta

14:05 Gönül Dağı

17:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat (Altyazılı)

23:45 3’te 3

01:00 Diriliş "Ertuğrul"

03:25 Gönül Dağı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:15 Alev Alev

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:45 Tarkan Altın Madalyon

16:30 Öyle Olsun

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Deliha 2

22:30 Acı Tatlı Ekşi

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panaroma

13:15 Kırmızı Oda

16:45 Mutluluk Zamanı

20:00 Survivor 2021

00:15 Survivor Ekstra

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu

07:45 Kalemci Kız

09:50 Muhabbet Kapısı

11.50 Başkent Kulisi

12:45 Tatlı Bela

15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

16:00 Masum

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Yemin

19:40 Yemin (Yeni Bölüm)

22:20 Sensiz Olmaz

00:20 Korkusuzlar

01:45 Ah Kalbim