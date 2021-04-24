Bugün televizyonda neler var? 24 Nisan Cumartesi TV yayın akışı..

Hafta sonunu evde geçirecek olanlar TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki 24 Nisan Cumartesi günü televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 24 Nisan TV yayın akışı..

Televizyon yayın akışları, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor.

İnternetten araştırmalar yaparak 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.

24 Nisan 2021 Cumartesi akşamı yayımlanacak olan yapımlar, izleyicilere heyecan ve aksiyon dolu anlar yaşatmaya geliyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 24 Nisan 2021 Cumartesi TV yayın akışı...

24 NİSAN CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Sihirli Kızlar

132:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

15:30 Kuruluş Osman

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:20 Kardeşlerim

00:20 Maraşlı

02:25 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Geniş Aile

08:15 Set Ekstra

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

14:00 Hekimoğlu

16:15 Sadakatsiz

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Recep İvedik

22:00 Recep İvedik

00:15 Yaratık: Covenant

02:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Menajerimi Ara

07:00 Kağıt Ev

09:15 Cocomelon

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Kağıt Ev

17:00 En Güzel Bölüm

17:15 Bekir Köse ile İftara Doğru

18:45 Star Haber

20:00 İBO Show

00:15 Kağıt Ev

03:00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

12:45 Dostumun Dünyası

13:45 Yasak Elma

16:00 Masumiyet

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Savaşçı

00:15 Kefaret

02:45 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:30 Mesnevi'den Hikayeler

05:55 Böyle Bitmesin

08:35 Kuşlarla Yolculuk

09:00 Yedi Numara

10:00 Tozkoparan İskender

11:30 Acemi Anneler Stüdyo (Canlı)

13:20 Masumlar Apartmanı

16:15 Mavera (Altyazılı)

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Gönül Dağı (Altyazılı)

23:45 Mavera (Altyazılı)

01:20 İyilik Hikayeleri

02:25 Mesnevi'den Hikayeler

02:50 Sahur Bereketi

04:30 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:15 Alev Alev

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Beyoğlu Güzeli

16:15 Tarkan Altın Madalyon

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Mutfakta Türev Var

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panaroma

13:15 Doğduğun Ev Kaderindir

15:45 Kırmızı Oda

20:00 Survivor 2021

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan