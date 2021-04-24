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    Bugün televizyonda neler var? 24 Nisan Cumartesi TV yayın akışı..

    Hafta sonunu evde geçirecek olanlar TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki 24 Nisan Cumartesi günü televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 24 Nisan TV yayın akışı..
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2021 - 08:53
    • Güncelleme : 24.04.2021 - 08:54
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    Bugün televizyonda neler var? 24 Nisan Cumartesi TV yayın akışı..

    Televizyon yayın akışları, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor.

    Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    İnternetten araştırmalar yaparak 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.

    24 Nisan 2021 Cumartesi akşamı yayımlanacak olan yapımlar, izleyicilere heyecan ve aksiyon dolu anlar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 24 Nisan 2021 Cumartesi TV yayın akışı...

    24 NİSAN CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 atv'de Hafta Sonu
    10:00 Sihirli Kızlar
    132:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 
    15:30 Kuruluş Osman 
    19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
    19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
    20:20 Kardeşlerim
    00:20 Maraşlı
    02:25 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:30 Geniş Aile
    08:15 Set Ekstra
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
    14:00 Hekimoğlu 
    16:15 Sadakatsiz 
    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Recep İvedik
    22:00 Recep İvedik
    00:15 Yaratık: Covenant
    02:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Menajerimi Ara
    07:00 Kağıt Ev
    09:15 Cocomelon
    10:00 Burcu ile Hafta Sonu
    12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
    14:00 Kağıt Ev
    17:00 En Güzel Bölüm 
    17:15 Bekir Köse ile İftara Doğru
    18:45 Star Haber
    20:00 İBO Show
    00:15 Kağıt Ev
    03:00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
    12:15 Kamera Arkası
    12:45 Dostumun Dünyası
    13:45 Yasak Elma
    16:00 Masumiyet
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Savaşçı
    00:15 Kefaret
    02:45 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:30 Mesnevi'den Hikayeler
    05:55 Böyle Bitmesin
    08:35 Kuşlarla Yolculuk
    09:00 Yedi Numara
    10:00 Tozkoparan İskender
    11:30 Acemi Anneler Stüdyo (Canlı)
    13:20 Masumlar Apartmanı
    16:15 Mavera (Altyazılı)
    18:00 Ana Haber (Canlı)
    18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
    20:30 Gönül Dağı (Altyazılı)
    23:45 Mavera (Altyazılı)
    01:20 İyilik Hikayeleri 
    02:25 Mesnevi'den Hikayeler
    02:50 Sahur Bereketi
    04:30 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:15 Alev Alev
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Beyoğlu Güzeli
    16:15 Tarkan Altın Madalyon
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:00 Oynat Bakalım
    08:30 Çook Yaşa
    09:45 Mutfakta Türev Var 
    10:30 Süper 1 Takım
    10:45 Survivor Panaroma
    13:15 Doğduğun Ev Kaderindir
    15:45 Kırmızı Oda
    20:00 Survivor 2021
    00:15 Survivor Ekstra
    01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah Hafta Sonu
    07:45 Beyaz Giyme Toz Olur
    09:45 Dedem
    11:20 Gündüz Gece
    13:00 Yaralı Kalbim
    15:00 Dünyanın Tadı
    16:00 Masum
    18:00 Hafta Sonu Haberleri
    18:50 İftar Saati
    20:00 Yemin
    22:30 Hz. Yusuf
    00:15 Karaova Düğünü
    02:10 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti
    04:50 Mukabele

    Bugün televizyonda neler var? 24 Nisan Cumartesi TV yayın akışı.. #1

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