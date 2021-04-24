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- Bugün televizyonda neler var? 24 Nisan Cumartesi TV yayın akışı..
Bugün televizyonda neler var? 24 Nisan Cumartesi TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 24.04.2021 - 08:53
- Güncelleme : 24.04.2021 - 08:54
Televizyon yayın akışları, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor.
İnternetten araştırmalar yaparak 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.
24 Nisan 2021 Cumartesi akşamı yayımlanacak olan yapımlar, izleyicilere heyecan ve aksiyon dolu anlar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 24 Nisan 2021 Cumartesi TV yayın akışı...
24 NİSAN CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Sihirli Kızlar
132:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
15:30 Kuruluş Osman
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:20 Kardeşlerim
00:20 Maraşlı
02:25 Nihat Hatipoğlu ile Sahur
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:30 Geniş Aile
08:15 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
14:00 Hekimoğlu
16:15 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Recep İvedik
22:00 Recep İvedik
00:15 Yaratık: Covenant
02:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Menajerimi Ara
07:00 Kağıt Ev
09:15 Cocomelon
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Kağıt Ev
17:00 En Güzel Bölüm
17:15 Bekir Köse ile İftara Doğru
18:45 Star Haber
20:00 İBO Show
00:15 Kağıt Ev
03:00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
12:45 Dostumun Dünyası
13:45 Yasak Elma
16:00 Masumiyet
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Savaşçı
00:15 Kefaret
02:45 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:30 Mesnevi'den Hikayeler
05:55 Böyle Bitmesin
08:35 Kuşlarla Yolculuk
09:00 Yedi Numara
10:00 Tozkoparan İskender
11:30 Acemi Anneler Stüdyo (Canlı)
13:20 Masumlar Apartmanı
16:15 Mavera (Altyazılı)
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Gönül Dağı (Altyazılı)
23:45 Mavera (Altyazılı)
01:20 İyilik Hikayeleri
02:25 Mesnevi'den Hikayeler
02:50 Sahur Bereketi
04:30 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:15 Alev Alev
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Beyoğlu Güzeli
16:15 Tarkan Altın Madalyon
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Mutfakta Türev Var
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Survivor Panaroma
13:15 Doğduğun Ev Kaderindir
15:45 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2021
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
KANAL 7 YAYIN AKIŞI06:30 Kanal 7’de Sabah Hafta Sonu
07:45 Beyaz Giyme Toz Olur
09:45 Dedem
11:20 Gündüz Gece
13:00 Yaralı Kalbim
15:00 Dünyanın Tadı
16:00 Masum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
18:50 İftar Saati
20:00 Yemin
22:30 Hz. Yusuf
00:15 Karaova Düğünü
02:10 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti
04:50 Mukabele