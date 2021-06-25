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    Bugün televizyonda neler var? 25 Haziran 2021 Cuma TV yayın akışı..

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Televizyon kanallarının sıkı takipçileri, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki, bugün televizyonda ne var? İşte 25 Haziran 2021 Cuma TV yayın akışı
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2021 - 10:37
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    Bugün televizyonda neler var? 25 Haziran 2021 Cuma TV yayın akışı..

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Evde kalıp televizyon başında vakit geçirmek isteyenler, 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.

    25 Haziran 2021 Cuma gününde, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 25 Haziran 2021 Cuma TV yayın akışı..

    25 HAZİRAN 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    • 08:00 Kahvaltı Haberleri
    • 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    • 13:00 ATV Gün Ortası
    • 14:00 Maraşlı
    • 16:20 Esra Erol'da
    • 19:00 ATV Ana Haber
    • 20:00 Bozkır Arslanı Celaleddin

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    • 07:00 Sihirli Annem
    • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    • 11:00 Yaprak Dökümü
    • 14:00 Gelinim Mutfakta
    • 16:00 Arka Sokaklar
    • 18:45 Kanal D Ana Haber
    • 20:00 Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı
    • 23:15 Aşkın Tarifi

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    • 07:00 Ada Masalı
    • 09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    • 13:15 Gerçeğin Peşinde
    • 16.20 Güzel Köylü
    • 18.40 Star Haber
    • 20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

    FOX YAYIN AKIŞI

    • 08:00 Çalar Saat
    • 11:00 Şevkat Yerimdar
    • 13:45 Aşk Mantık İntikam
    • 16:00 Şef Akademi
    • 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    • 20:00 Aşk Mantık İntikam

     

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    • 06:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    • 06:40 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    • 08:05 Vuslat
    • 11:05 Tozkoparan
    • 12:45 Kalk Gidelim
    • 16:55 Ev Sineması Kuşağı "Umut Apartmanı"
    • 19:00 Ana Haber (Canlı)
    • 19:55 Doğrusu Ne?
    • 20:00 Yabancı Sinema "Dangal" (Altyazılı)

    TV8 YAYIN AKIŞI

    • 06:30 Oynat Bakalım
    • 07.15 8'de Sağlık
    • 08:30 Kırmızı Oda
    • 13:15 Doya Doya Moda
    • 17:15 Survivor Panaroma
    • 20:00 Kırmızı Oda

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    • 06:00 Alev Alev
    • 10:45 Züğürt Ağa
    • 13:00 Sevcan'la Lezzet Yolculuğu
    • 15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    • 18.45 SHOW Ana Haber
    • 20:00 Güldür Güldür Show
    • 23:30 Çekişme

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    • 06:30 Kanal 7'de Sabah
    • 07:45 Ana Beni Boşasana
    • 09:30 Cuma Sohbetleri
    • 12:00 Pınar Başından Bulanır
    • 13:10 Fırat Kenarında Yüzen Kayıklar
    • 14:20 Mutfağım Şahane
    • 15:20 Masum
    • 18:00 Kanal 7 Haber Saati
    • 19:00 Emanet
    • 21:15 Sensiz Olmaz
    • 23:20 Annemin Gelini

    Bugün televizyonda neler var? 25 Haziran 2021 Cuma TV yayın akışı.. #1

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