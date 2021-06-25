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- Bugün televizyonda neler var? 25 Haziran 2021 Cuma TV yayın akışı..
Bugün televizyonda neler var? 25 Haziran 2021 Cuma TV yayın akışı..
Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Televizyon kanallarının sıkı takipçileri, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki, bugün televizyonda ne var? İşte 25 Haziran 2021 Cuma TV yayın akışı
- Haber Merkezi
- 25.06.2021 - 10:37
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Evde kalıp televizyon başında vakit geçirmek isteyenler, 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.
25 Haziran 2021 Cuma gününde, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 25 Haziran 2021 Cuma TV yayın akışı..
25 HAZİRAN 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Maraşlı
- 16:20 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Bozkır Arslanı Celaleddin
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 14:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı
- 23:15 Aşkın Tarifi
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Ada Masalı
- 09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
- 13:15 Gerçeğin Peşinde
- 16.20 Güzel Köylü
- 18.40 Star Haber
- 20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
FOX YAYIN AKIŞI
- 08:00 Çalar Saat
- 11:00 Şevkat Yerimdar
- 13:45 Aşk Mantık İntikam
- 16:00 Şef Akademi
- 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
- 20:00 Aşk Mantık İntikam
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 06:40 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 08:05 Vuslat
- 11:05 Tozkoparan
- 12:45 Kalk Gidelim
- 16:55 Ev Sineması Kuşağı "Umut Apartmanı"
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 19:55 Doğrusu Ne?
- 20:00 Yabancı Sinema "Dangal" (Altyazılı)
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07.15 8'de Sağlık
- 08:30 Kırmızı Oda
- 13:15 Doya Doya Moda
- 17:15 Survivor Panaroma
- 20:00 Kırmızı Oda
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Alev Alev
- 10:45 Züğürt Ağa
- 13:00 Sevcan'la Lezzet Yolculuğu
- 15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 23:30 Çekişme
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Kanal 7'de Sabah
- 07:45 Ana Beni Boşasana
- 09:30 Cuma Sohbetleri
- 12:00 Pınar Başından Bulanır
- 13:10 Fırat Kenarında Yüzen Kayıklar
- 14:20 Mutfağım Şahane
- 15:20 Masum
- 18:00 Kanal 7 Haber Saati
- 19:00 Emanet
- 21:15 Sensiz Olmaz
- 23:20 Annemin Gelini