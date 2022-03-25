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    Bugün televizyonda neler var? 25 Mart 2022 Cuma TV yayın akışı

    Televizyon kumandasını eline alanlar, TV'de neler var neler yok araştırıyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 25 Mart 2022 Cuma TV yayın akışı.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2022 - 09:00
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    Bugün televizyonda neler var? 25 Mart 2022 Cuma TV yayın akışı

    Haftanın yorgunluğunu atmak isteyenler TV karşısına geçiyor ve yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    25 Mart 2022 Cuma akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 25 Mart 2022 TVbu akşamki yayın akışı...

    BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    • 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

    • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    • 13:00 ATV Gün Ortası

    • 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

    • 16:20 Esra Erol'da

    • 19:00 ATV Ana Haber

    • 20:00 Yalnız Kurt

     

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    • 11:00 Yaprak Dökümü

    • 13:00 Gelinim Mutfakta

    • 16:00 Arka Sokaklar

    • 18:45 Kanal D Ana Haber

    • 20:00 Arka Sokaklar

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    • 07:00 Mesut Yar ile Bugün

    • 09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    • 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    • 16:00 Söz

    • 18.40 Star Haber

    • 20:00 Kaderimin Oyunu

     

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    • 08:00 Çalar Saat

    • 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

    • 13:00 En Hamarat Benim

    • 16:30 Fulya ile Umudun Olsun

    • 19:00 FOX Ana Haber

    • 20:00 Aşk Mantık İntikam

     

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    • 09:30 Alişanla Gülümse Hayata

    • 11:15 Şefin Özel Konuğu

    • 13:15 Beni Böyle Sev

    • 16:45 Seksenler (Altyazılı)

    • 19:00 Ana Haber ( Canlı)

    • 19:55 İddiaların Aksine

    • 20:30 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu

     

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    • 08:15 Bu Sabah

    • 10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

    • 12:15 Gelin Evi

    • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    • 18.45 SHOW Ana Haber

    • 20:00 Aziz

     

    TV8 YAYIN AKIŞI

    • 07.15 8'de Sağlık

    • 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

    • 15:00 Canım Annem

    • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    • 20:00 Survivor All Star

    Bugün televizyonda neler var? 25 Mart 2022 Cuma TV yayın akışı #1


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