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    Bugün televizyonda neler var? 25 Nisan Pazar TV yayın akışı..

    Pazar günü televizyon karşısında keyif yapmak isteyenler tv yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün kanallarda neler var? İşte 25 Nisan Pazar TV yayın akışları..
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2021 - 09:07
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    Bugün televizyonda neler var? 25 Nisan Pazar TV yayın akışı..

    Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, kanallar arasında vakit geçiriyor.

    İnternetten araştırmalar yaparak 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.

    25 Nisan 2021 Pazar akşamı yayınlanacak olan yapımlar, izleyicilere heyecan ve aksiyon dolu anlar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 25 Nisan TV yayın akışı...

    25 NİSAN PAZAR TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 atv'de Hafta Sonu
    10:00 İkiz Patiler
    11:45 Dizi TV
    12:35 Maraşlı
    15:45 Bir Zamanlar Çukurova
    19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
    19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
    20:15 Hercai - Final

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:30 Geniş Aİle
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Pazar
    12:00 Arda ile Omuz Omuza
    13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
    14:00 Camdaki Kız
    17:00 TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul
    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Çok Güzel Hareketler 2
    23:45 Yeni Nesil Ajan XXX 2

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    09:00 Sefirin Kızı
    12:00 Tülin Şahin ile Moda
    13:00 Bir Demet Tiyatro
    14:15 Kağıt Ev
    167:15 Bekir Köse ile İftara Doğru
    18:45 Star Haber
    20:00 Menajerimi Ara

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Son Yaz
    13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
    15:30 Mucize Doktor
    18:00 Bir Su Hikayesi
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Kefaret

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:25 Mesnevi'den Hikayeler
    05:50 Böyle Bitmesin
    08:30 Kuşlarla Yolculuk
    09:00 Diriliş "Ertuğrul"
    11:50 Enine Boyuna (Canlı)
    13:00 Şehirden Uzakta
    14:10 Mavera (Altyazılı)
    16:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
    18:00 Ana Haber (Canlı)
    18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
    20:30 Teşkilat (Altyazılı)
    23:45 Mavera (Altyazılı)

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
    07:45 Kuzey Yıldıızı İlk Aşk
    10:00 Pazar Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Senede Bir Gün
    16:15 Canım Kardeşim
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Yol Arkadaşım

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    08:30 Çook Yaşa
    09:45 Çook Yaşa
    10:30 Süper 1 Takım
    10:45 Survivor Panaroma
    13:15 KIrmızı Oda
    15:45 Sinema
    20:00 Survivor 2021

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
    07:45 Allı Zeynebim
    09:50 Elvan
    11.50 Başkent Kulisi
    12:45 Yaralı Kalbim
    15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
    16:00 Masum
    18:00 Hafta Sonu Haberleri
    19:00 Yemin
    22:20 Tatlı Bela

    Bugün televizyonda neler var? 25 Nisan Pazar TV yayın akışı.. #1

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