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- Bugün televizyonda neler var? 25 Nisan Pazar TV yayın akışı..
Bugün televizyonda neler var? 25 Nisan Pazar TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 25.04.2021 - 09:07
Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, kanallar arasında vakit geçiriyor.
İnternetten araştırmalar yaparak 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.
25 Nisan 2021 Pazar akşamı yayınlanacak olan yapımlar, izleyicilere heyecan ve aksiyon dolu anlar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 25 Nisan TV yayın akışı...
25 NİSAN PAZAR TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 İkiz Patiler
11:45 Dizi TV
12:35 Maraşlı
15:45 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:15 Hercai - Final
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:30 Geniş Aİle
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14:00 Camdaki Kız
17:00 TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Yeni Nesil Ajan XXX 2
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 Sefirin Kızı
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Bir Demet Tiyatro
14:15 Kağıt Ev
167:15 Bekir Köse ile İftara Doğru
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Son Yaz
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Mucize Doktor
18:00 Bir Su Hikayesi
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kefaret
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:25 Mesnevi'den Hikayeler
05:50 Böyle Bitmesin
08:30 Kuşlarla Yolculuk
09:00 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Şehirden Uzakta
14:10 Mavera (Altyazılı)
16:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Teşkilat (Altyazılı)
23:45 Mavera (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
07:45 Kuzey Yıldıızı İlk Aşk
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Senede Bir Gün
16:15 Canım Kardeşim
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Yol Arkadaşım
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Çook Yaşa
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Survivor Panaroma
13:15 KIrmızı Oda
15:45 Sinema
20:00 Survivor 2021
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
07:45 Allı Zeynebim
09:50 Elvan
11.50 Başkent Kulisi
12:45 Yaralı Kalbim
15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
16:00 Masum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Yemin
22:20 Tatlı Bela