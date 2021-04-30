Bugün televizyonda neler var? 30 Nisan Cuma TV yayın akışı..

Kısıtlamalar nedeniyle gününü evde geçirecek olanlar, televizyondaki programlara göz gezdiriyor. Peki bugün tv'de neler, hangi diziler var? İşte, 30 Nisan Cuma TV yayın akışı...

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararı doğrultusunda vatandaşlar, bugünden itibaren 17 gün boyunca sokağa çıkamayacak.

Bu nedenle evde kalmaya özen göstereceğimiz bu süreçte televizyon, en yakın dostumuz, en büyük eğlence kaynağımız haline gelecek.

Bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasında televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarına göz atacak.

30 Nisan 2021 Cuma akşamı yayımlanacak olan yapımlar, izleyicilere heyecan ve aksiyon dolu anlar yaşatmaya geliyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 30 Nisan Cuma TV yayın akışı...

30 NİSAN 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

15:10 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

19:35 Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:25 Akıncı

23:50 Maraşlı

02:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

16:45 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Camdaki Kız

02:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Sefirin Kızı

09:40 En Güzel Bölüm

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:15 Bekir Köse ile İftara Doğru

17:15 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

00:30 Yerli Dizi (Tekrar)

03:00 Halin Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

FOX YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Son Yaz

00:15 Savaşçı

02:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:00 Mesnevi’den Hikayeler

08:25 Kuşlarla Yolculuk

09:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım’ın Konağı

12:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

14:45 İyilik Hikayeleri

16:15 Mavera

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:25 Doğrusu Ne?

18:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Payitaht “Abdülhamid”

23:45 Mavera

01:15 Gönül Dağı

02:30 Mesnevi’den Hikayeler

02:55 Sahur Bereketi (Canlı)

04:45 Kur’an-ı Kerim Hatm-İ Şerif

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Survivor 2021

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Panorama

20:00 Kırmızı Oda

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

02:00 Oynat Bakalım

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Bir Şansım Olsa

13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:15 Jack Reacher 2: Asla Geri Dönme

01:45 Jack Reacher 2: Asla Geri Dönme

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7’de Sabah

07:45 Elmalı Tabak

09:00 Ana Kuzusu

10:45 Nermin’in Enfes Mutfağı

12:20 Yaralı Kalbim

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

18:50 İftar Saati

20:00 Emanet

21:30 Hz. Yusuf

23:20 Tatlı Bela

00:45 Hem Okudum Hem de Yazdım

02:10 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti

04:50 Mukabele



