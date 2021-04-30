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- Bugün televizyonda neler var? 30 Nisan Cuma TV yayın akışı..
Bugün televizyonda neler var? 30 Nisan Cuma TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 30.04.2021 - 08:46
- Güncelleme : 30.04.2021 - 10:47
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararı doğrultusunda vatandaşlar, bugünden itibaren 17 gün boyunca sokağa çıkamayacak.
Bu nedenle evde kalmaya özen göstereceğimiz bu süreçte televizyon, en yakın dostumuz, en büyük eğlence kaynağımız haline gelecek.
Bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasında televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarına göz atacak.
30 Nisan 2021 Cuma akşamı yayımlanacak olan yapımlar, izleyicilere heyecan ve aksiyon dolu anlar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 30 Nisan Cuma TV yayın akışı...
30 NİSAN 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:10 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:35 Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:25 Akıncı
23:50 Maraşlı
02:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
16:45 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Camdaki Kız
02:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sefirin Kızı
09:40 En Güzel Bölüm
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:15 Bekir Köse ile İftara Doğru
17:15 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
00:30 Yerli Dizi (Tekrar)
03:00 Halin Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
FOX YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Son Yaz
00:15 Savaşçı
02:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:00 Mesnevi’den Hikayeler
08:25 Kuşlarla Yolculuk
09:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım’ın Konağı
12:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
14:45 İyilik Hikayeleri
16:15 Mavera
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:25 Doğrusu Ne?
18:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Payitaht “Abdülhamid”
23:45 Mavera
01:15 Gönül Dağı
02:30 Mesnevi’den Hikayeler
02:55 Sahur Bereketi (Canlı)
04:45 Kur’an-ı Kerim Hatm-İ Şerif
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Survivor 2021
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panorama
20:00 Kırmızı Oda
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
02:00 Oynat Bakalım
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Bir Şansım Olsa
13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Jack Reacher 2: Asla Geri Dönme
01:45 Jack Reacher 2: Asla Geri Dönme
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7’de Sabah
07:45 Elmalı Tabak
09:00 Ana Kuzusu
10:45 Nermin’in Enfes Mutfağı
12:20 Yaralı Kalbim
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
18:50 İftar Saati
20:00 Emanet
21:30 Hz. Yusuf
23:20 Tatlı Bela
00:45 Hem Okudum Hem de Yazdım
02:10 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti
04:50 Mukabele