Bugün televizyonda neler var? 6 Mayıs 2021 Perşembe TV yayın akışı..

Kısıtlamalar nedeniyle sokağa çıkamayıp gününü evde geçirecek olanlar, televizyondaki yapımlara göz gezdiriyor. Peki bugün tv'de neler, hangi diziler var? İşte, 6 Mayıs 2021 Perşembe TV yayın akışı..

Televizyon, tam kapanma kararı nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşların en büyük eğlence kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor.

Evde kalıp televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt aranıyor.

6 Mayıs 2021 Perşembe akşamı yayımlanacak olan yapımlar, izleyicilere heyecan ve aksiyon dolu anlar yaşatmaya geliyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 6 Mayıs 2021 Perşembe TV yayın akışı...

6 MAYIS PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

15:10 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:30 Bir Zamanlar Çukurova

00:25 Maraşlı

02:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

16:45 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

23:45 Sadakatsiz

02:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:15 Bekir Köse ile İftara Doğru

18.30 Star Haber

20:00 Akrep

00:15 Sefirin Kızı

02:45 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

FOX YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık

16:15 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Mucize Doktor

00:15 Son Yaz

02:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:55 Mesnevi'den Hikayeler

08:20 Kuşlarla Yolculuk

09:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım’ın Konağı

12:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

14:45 İyilik Hikayeleri

15:00 Anneler

16:15 Mavera

18:00 Ana Haber

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Bir Zamanlar Kıbrıs

23:45 Mavera

01:20 Gönül Dağı

02:20 Mesnevi'den Hikayeler

02:45 Sahur Bereketi

04:10 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Bir Şansım Olsa

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Alev Alev

00:15 Kayıp İnci

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

10:45 Survivor Panorama

13:15 Doya Doya Moda

17:15 O Ses Türkiye (Kolaj)

20:00 Survivor 2021 Ünlüler – Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7’de Sabah

07:45 Ağgül

09:00 Asiye

10:45 Nermin'in Enfes Mutfağı

12:20 Yaralı Kalbim

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

18:50 İftar Saati

20:00 Emanet

21:30 Hz. Yusuf

23:20 Tatlı Bela

00:45 Üç Kız Bir Ana

02:10 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti

04:50 Mukabele



