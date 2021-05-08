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    Bugün televizyonda neler var? 8 Mayıs Cumartesi 2021 TV yayın akışı..

    Kısıtlamalar nedeniyle hafta sonunu evde geçirecek olanlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki 8 Mayıs Cumartesi günü televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 8 Mayıs TV yayın akışı..
    • Haber Merkezi
    • 08.05.2021 - 08:49
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    Bugün televizyonda neler var? 8 Mayıs Cumartesi 2021 TV yayın akışı..

    Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, televizyon başında geçirilen süre de oldukça arttı.

    Bu süreçte, evde kalıp televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    8 Mayıs Cumartesi akşamı yayımlanacak olan yapımlar, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında, ''Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?'' sorusuna yanıt aranıyor

    Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 8 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı...

    8 MAYIS 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 atv'de Hafta Sonu
    10:00 Max Steel
    11:50 Kuruluş Osman 
    15:20 Kardeşlerim
    19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
    19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
    20:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kadir Gecesi Özel
    20:45 Kardeşlerim
    00:20 Hz. Muhammed Allah'ın Elçisi
    02:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:30 Geniş Aile
    08:15 Set Ekstra
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
    14:00 Arka Sokaklar
    15:30 Sadakatsiz 
    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 M. Fatih Çıtlak ile Kadir Gecesi Özel
    22:15 İftarlık Gazoz
    00:30 İftarlık Gazoz 
    02:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Medcezir
    09:30 Cocomelon
    10:00 Burcu ile Hafta Sonu
    12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
    14:00 En Güzel Bölüm
    14:15 Menajerimi Ara
    17:45 Bekir Köse ile İftara Doğru
    18:45 Star Haber
    20:00 Görevimiz Tehlike: Yansımalar
    23:00 Görevimiz Tehlike: Yansımalar
    02:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
    12:15 Kamera Arkası
    12:45 Dostumun Dünyası
    13:45 Yasak Elma
    16:15 Masumiyet
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Savaşçı
    00:15 Kefaret
    02:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:25 Elimi Bırakma
    08:25 Kuşlarla Yolculuk
    09:00 Teşkilat
    11:30 Anneler Stüdyo (Canlı)
    13:30 Masumlar Apartmanı
    16:30 Mavera (Altyazılı)
    18:00 Ana Haber (Canlı)
    18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
    20:30 Gönül Dağı (Altyazılı)
    23:00 Kadir Gecesi Özel
    01:00 Türk Sineması ''Rüya Makamı''
    02:30 Sahur Bereketi
    04:05 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:15 Alev Alev
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Kalbimin Efendisi
    16:15 Oh Olsun
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    00:15 Kıyamete Bir Kala

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:00 Oynat Bakalım
    08:30 Çook Yaşa
    09:45 Mutfakta Türev Var 
    10:30 Süper 1 Takım
    10:45 Survivor Panaroma
    13:15 Doğduğun Ev Kaderindir
    15:45 Kırmızı Oda
    20:00 Survivor 2021
    00:15 Survivor Ekstra
    01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah Hafta Sonu
    07:45 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
    09:45 Bir Tas Çorba
    11:20 Gündüz Gece
    13:00 Yaralı Kalbim
    15:00 Dünyanın Tadı
    16:00 Masum
    18:00 Hafta Sonu Haberleri
    18:50 İftar Saati
    20:15 Yemin
    22:40 Kadir Gecesi Özel
    00:30 Sonsuz Merhamet
    02:10 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti
    04:50 Mukabele

    Bugün televizyonda neler var? 8 Mayıs Cumartesi 2021 TV yayın akışı.. #1

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