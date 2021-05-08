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- Bugün televizyonda neler var? 8 Mayıs Cumartesi 2021 TV yayın akışı..
Bugün televizyonda neler var? 8 Mayıs Cumartesi 2021 TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 08.05.2021 - 08:49
Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, televizyon başında geçirilen süre de oldukça arttı.
Bu süreçte, evde kalıp televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
8 Mayıs Cumartesi akşamı yayımlanacak olan yapımlar, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında, ''Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?'' sorusuna yanıt aranıyor
Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 8 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı...
8 MAYIS 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Max Steel
11:50 Kuruluş Osman
15:20 Kardeşlerim
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kadir Gecesi Özel
20:45 Kardeşlerim
00:20 Hz. Muhammed Allah'ın Elçisi
02:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:30 Geniş Aile
08:15 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
15:30 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 M. Fatih Çıtlak ile Kadir Gecesi Özel
22:15 İftarlık Gazoz
00:30 İftarlık Gazoz
02:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:30 Cocomelon
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 En Güzel Bölüm
14:15 Menajerimi Ara
17:45 Bekir Köse ile İftara Doğru
18:45 Star Haber
20:00 Görevimiz Tehlike: Yansımalar
23:00 Görevimiz Tehlike: Yansımalar
02:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
12:45 Dostumun Dünyası
13:45 Yasak Elma
16:15 Masumiyet
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Savaşçı
00:15 Kefaret
02:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:25 Elimi Bırakma
08:25 Kuşlarla Yolculuk
09:00 Teşkilat
11:30 Anneler Stüdyo (Canlı)
13:30 Masumlar Apartmanı
16:30 Mavera (Altyazılı)
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Gönül Dağı (Altyazılı)
23:00 Kadir Gecesi Özel
01:00 Türk Sineması ''Rüya Makamı''
02:30 Sahur Bereketi
04:05 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:15 Alev Alev
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kalbimin Efendisi
16:15 Oh Olsun
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
00:15 Kıyamete Bir Kala
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Mutfakta Türev Var
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Survivor Panaroma
13:15 Doğduğun Ev Kaderindir
15:45 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2021
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7’de Sabah Hafta Sonu
07:45 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
09:45 Bir Tas Çorba
11:20 Gündüz Gece
13:00 Yaralı Kalbim
15:00 Dünyanın Tadı
16:00 Masum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
18:50 İftar Saati
20:15 Yemin
22:40 Kadir Gecesi Özel
00:30 Sonsuz Merhamet
02:10 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti
04:50 Mukabele