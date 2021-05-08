Bugün televizyonda neler var? 8 Mayıs Cumartesi 2021 TV yayın akışı..

Kısıtlamalar nedeniyle hafta sonunu evde geçirecek olanlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki 8 Mayıs Cumartesi günü televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 8 Mayıs TV yayın akışı..

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, televizyon başında geçirilen süre de oldukça arttı.

Bu süreçte, evde kalıp televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

8 Mayıs Cumartesi akşamı yayımlanacak olan yapımlar, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında, ''Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?'' sorusuna yanıt aranıyor

Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 8 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı...

8 MAYIS 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Max Steel

11:50 Kuruluş Osman

15:20 Kardeşlerim

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kadir Gecesi Özel

20:45 Kardeşlerim

00:20 Hz. Muhammed Allah'ın Elçisi

02:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Geniş Aile

08:15 Set Ekstra

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

15:30 Sadakatsiz

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 M. Fatih Çıtlak ile Kadir Gecesi Özel

22:15 İftarlık Gazoz

00:30 İftarlık Gazoz

02:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:30 Cocomelon

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 En Güzel Bölüm

14:15 Menajerimi Ara

17:45 Bekir Köse ile İftara Doğru

18:45 Star Haber

20:00 Görevimiz Tehlike: Yansımalar

23:00 Görevimiz Tehlike: Yansımalar

02:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

12:45 Dostumun Dünyası

13:45 Yasak Elma

16:15 Masumiyet

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Savaşçı

00:15 Kefaret

02:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:25 Elimi Bırakma

08:25 Kuşlarla Yolculuk

09:00 Teşkilat

11:30 Anneler Stüdyo (Canlı)

13:30 Masumlar Apartmanı

16:30 Mavera (Altyazılı)

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Gönül Dağı (Altyazılı)

23:00 Kadir Gecesi Özel

01:00 Türk Sineması ''Rüya Makamı''

02:30 Sahur Bereketi

04:05 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:15 Alev Alev

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kalbimin Efendisi

16:15 Oh Olsun

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

00:15 Kıyamete Bir Kala

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Mutfakta Türev Var

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panaroma

13:15 Doğduğun Ev Kaderindir

15:45 Kırmızı Oda

20:00 Survivor 2021

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan