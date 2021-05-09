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    Bugün televizyonda neler var? 9 Mayıs Pazar 2021 TV yayın akışı..

    Kısıtlamalar nedeniyle hafta sonunu evde geçirecek olanlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki 9 Mayıs Pazar günü televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 9 Mayıs TV yayın akışı..
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2021 - 10:06
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    Bugün televizyonda neler var? 9 Mayıs Pazar 2021 TV yayın akışı..

    Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, televizyon başında geçirilen süre de oldukça arttı.

    Bu süreçte, televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    9 Mayıs Pazar akşamı yayımlanacak olan yapımlar, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında, ''Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?'' sorusuna yanıt aranıyor

    Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 9 Mayıs TV yayın akışı...

    9 MAYIS PAZAR TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 atv'de Hafta Sonu
    10:00 Sindirella
    11:45 Dizi TV
    12:35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
    15:45 Bir Zamanlar Çukurova
    19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
    19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
    20:30 Kim Milyoner Olmak İster

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:30 Geniş Aİle
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Pazar
    12:00 Arda ile Omuz Omuza
    13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
    14:00 Hekimoğlu
    16:30 Camdaki Kız
    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Çok Güzel Hareketler 2
    23:45 Hekimoğlu

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    09:00 Cocomelon
    10:00 Son Hava Bükücü
    12:00 Tülin Şahin ile Moda
    13:00 En Güzel Bölüm
    13:15 Kağıt ev
    17:45 Bekir Köse ile İftara Doğru
    18:45 Star Haber
    20:00 Menajerimi Ara

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Son Yaz
    13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
    15:30 Mucize Doktor
    18:00 Bir Su Hikayesi
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Kefaret

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    08:10 Kuşlarla Yolculuk
    08:40 Diriliş "Ertuğrul"
    11:50 Enine Boyuna (Canlı)
    13:05 Şehirden Uzakta
    14:15 Tapduk Emre Aşkın Yolculuğu "Hikayeler"
    16:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
    18:00 Ana Haber (Canlı)
    18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
    20:30 Teşkilat (Altyazılı)

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    07:45 Kuzey Yıldıızı İlk Aşk
    10:00 Pazar Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Son Hıçkırık
    16:15 Ne Olacak Şimdi
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Cici Babam
    22:15 Görevimiz Tatil

    TV8 YAYIN AKIŞI

    08:30 Çook Yaşa
    09:45 10 Yal Genç
    10:30 Süper 1 Takım
    10:45 Survivor Panaroma
    13:15 KIrmızı Oda
    15:45 Sinema
    20:00 Survivor 2021

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    07:45 Esma
    09:50 Asla Vazgeçmem
    11.50 Başkent Kulisi
    12:45 Yaralı Kalbim
    15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
    16:00 Masum
    18:00 Hafta Sonu Haberleri
    19:00 Yemin
    22:20 Tatlı Bela

    Bugün televizyonda neler var? 9 Mayıs Pazar 2021 TV yayın akışı.. #1

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