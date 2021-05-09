Bugün televizyonda neler var? 9 Mayıs Pazar 2021 TV yayın akışı..

Kısıtlamalar nedeniyle hafta sonunu evde geçirecek olanlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki 9 Mayıs Pazar günü televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 9 Mayıs TV yayın akışı..

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, televizyon başında geçirilen süre de oldukça arttı.

Bu süreçte, televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

9 Mayıs Pazar akşamı yayımlanacak olan yapımlar, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında, ''Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?'' sorusuna yanıt aranıyor

Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 9 Mayıs TV yayın akışı...

9 MAYIS PAZAR TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Sindirella

11:45 Dizi TV

12:35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

15:45 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:30 Kim Milyoner Olmak İster

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Geniş Aİle

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14:00 Hekimoğlu

16:30 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Hekimoğlu

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 Cocomelon

10:00 Son Hava Bükücü

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 En Güzel Bölüm

13:15 Kağıt ev

17:45 Bekir Köse ile İftara Doğru

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Son Yaz

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Mucize Doktor

18:00 Bir Su Hikayesi

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kefaret

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:10 Kuşlarla Yolculuk

08:40 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:05 Şehirden Uzakta

14:15 Tapduk Emre Aşkın Yolculuğu "Hikayeler"

16:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Teşkilat (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:45 Kuzey Yıldıızı İlk Aşk

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Son Hıçkırık

16:15 Ne Olacak Şimdi

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Cici Babam

22:15 Görevimiz Tatil

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yal Genç

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panaroma

13:15 KIrmızı Oda

15:45 Sinema

20:00 Survivor 2021

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

07:45 Esma

09:50 Asla Vazgeçmem

11.50 Başkent Kulisi

12:45 Yaralı Kalbim

15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

16:00 Masum

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Yemin

22:20 Tatlı Bela