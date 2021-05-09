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- Bugün televizyonda neler var? 9 Mayıs Pazar 2021 TV yayın akışı..
Bugün televizyonda neler var? 9 Mayıs Pazar 2021 TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 09.05.2021 - 10:06
Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, televizyon başında geçirilen süre de oldukça arttı.
Bu süreçte, televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
9 Mayıs Pazar akşamı yayımlanacak olan yapımlar, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında, ''Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?'' sorusuna yanıt aranıyor
Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 9 Mayıs TV yayın akışı...
9 MAYIS PAZAR TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Sindirella
11:45 Dizi TV
12:35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
15:45 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:30 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:30 Geniş Aİle
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14:00 Hekimoğlu
16:30 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Hekimoğlu
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 Cocomelon
10:00 Son Hava Bükücü
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 En Güzel Bölüm
13:15 Kağıt ev
17:45 Bekir Köse ile İftara Doğru
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Son Yaz
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Mucize Doktor
18:00 Bir Su Hikayesi
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kefaret
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:10 Kuşlarla Yolculuk
08:40 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:05 Şehirden Uzakta
14:15 Tapduk Emre Aşkın Yolculuğu "Hikayeler"
16:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Teşkilat (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:45 Kuzey Yıldıızı İlk Aşk
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Son Hıçkırık
16:15 Ne Olacak Şimdi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Cici Babam
22:15 Görevimiz Tatil
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yal Genç
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Survivor Panaroma
13:15 KIrmızı Oda
15:45 Sinema
20:00 Survivor 2021
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
07:45 Esma
09:50 Asla Vazgeçmem
11.50 Başkent Kulisi
12:45 Yaralı Kalbim
15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
16:00 Masum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Yemin
22:20 Tatlı Bela