Bugün TV'de: 7 Şubat Çarşamba yayın akışları! ATV, Kanal D, Star TV, Show, TV8...

Televizyon kanallarında yeni bir günde yine tansiyon yükseliyor.
Birbirinden farklı dizilere, sinema filmleri ve yarışmalar da eşlik ediyor.
7 Şubat Çarşamba akşamı Sandık Kokusu, Büyük Beyaz, Kuruluş Osman, Düğün Dernek, Bir Sevdadır, Şahane Hayatım ve Survivor All Star 2024 programları ekranda olacak.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Büyük Beyaz (Yabancı Sinema)
Star TV yayın akışı
07:00 Erkenci Kuş
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Düğün Dernek (Yerli Sinema)
Fox TV yayın akışı
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Şahane Hayatım
TRT 1 yayın akışı
06:35 Benim Adım Melek
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Kod Adı Kırlangıç
14:40 Gönül Dağı
17:45 Lingo
19:00 İddiaların Aksine
19:55 Ana Haber
20:00 Bir Sevdadır
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
09:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
TV8 yayın akışı
07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024