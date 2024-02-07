Bugün TV'de: 7 Şubat Çarşamba yayın akışları! ATV, Kanal D, Star TV, Show, TV8... İşte bugünkü TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8 yayın akışları...

ensonhaber.com

Televizyon kanallarında yeni bir günde yine tansiyon yükseliyor.

Birbirinden farklı dizilere, sinema filmleri ve yarışmalar da eşlik ediyor.

7 Şubat Çarşamba akşamı Sandık Kokusu, Büyük Beyaz, Kuruluş Osman, Düğün Dernek, Bir Sevdadır, Şahane Hayatım ve Survivor All Star 2024 programları ekranda olacak.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Büyük Beyaz (Yabancı Sinema)

Star TV yayın akışı

07:00 Erkenci Kuş

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Düğün Dernek (Yerli Sinema)

Fox TV yayın akışı

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Şahane Hayatım

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Şahane Hayatım

TRT 1 yayın akışı

06:35 Benim Adım Melek

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Kod Adı Kırlangıç

14:40 Gönül Dağı

17:45 Lingo

19:00 İddiaların Aksine

19:55 Ana Haber

20:00 Bir Sevdadır

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

09:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

TV8 yayın akışı

07:15 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024