Bugün TV'de neler var? 1 Ağustos 2023 Salı yayın akışı: TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8... Ağustos ayının ilk günü kanallar birbirinden renkli yapımları yayınlıyor olacak. Peki, bugün TV'de neler var? İşte TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8 yayın akışları...

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Sosyal medya olsa da, televizyon hala hayatımızın vazgeçilmezi...

TV izleyicileri, günlük olarak kanallarda ne var ne yok bakınıyor.

Sabahtan akşama birçok yapım, izleyicilerle buluşuyor.

Salı akşamı Güldür Güldür Show, Dönence, Kim Milyoner Olmak İster, IP Man 4: Final, Sen Türkülerini Söyle, Ruhun Duymaz ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 1 Ağustos 2023 Salı TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Buz Devri (Yabancı Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

Kanal D yayın akışı

07:45 Afilli Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Veda Mektubu

15:45 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Dönence

Star TV yayın akışı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 IP Man 4: Final (Yabancı Sinema)

22:15 İyi Olan Kazansın (Yabancı Sinema)

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Eşim Benzerim Yok

17:40 Aşk Mantık İntikam

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Ruhun Duymaz

TRT 1 yayın akışı

09:30 Kalk Gidelim

12:00 Şehirden Uzakta

13:05 Seksenler

16:00 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Sen Türkülerini Söyle

Show TV yayın akışı

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Kılıç Savaşları (Yabancı Sinema)

TV8 yayın akışı

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 İşte Gelin İste Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star