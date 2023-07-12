Bugün TV'de neler var? 12 Temmuz Çarşamba 2023 yayın akışı.

TV karşısına geçenler, yayın akışlarında neler var neler yok göz atıyor.
Çarşamba akşamı Üç Kağıtçı, Yarından Sonra, Shazam 6 Güç, Dipten Gelen, Benim Güzel Ailem, Babasının Kızı ve MasterChef Türkiye All Star programları ekranda görünüyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 12 Temmuz Çarşamba 2023 TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Yerli Sinema)
16:00 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Shazam! 6 Güç (Yabancı Sinema)
22:50 Quantum of Solace (Yabancı Sinema)
Kanal D yayın akışı
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ya Çok Seversen
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Yarından Sonra (Yabancı Sinema)
Star TV yayın akışı
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Dipten Gelen (Yabancı Sinema)
21:45 Dipten Gelen (Yabancı Sinema)
23:45 Sürpriz Damatlar (Yabancı Sinema)
02:00 Sürpriz Damatlar (Yabancı Sinema)
Fox TV yayın akışı
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Aşk Mantık İntikam
16:00 Eşim Benzerim Yok
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Babasının Kızı (Yerli Sinema)
22:15 Yaz Şarkısı
TRT 1 yayın akışı
09:10 Kendi Düşen Ağlamaz
12:15 Şehirden Uzakta
13:15 Seksenler
16:30 Hayatımın Neşesi
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Benim Güzel Ailem
Show TV yayın akışı
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Üç Kağıtçı (Yerli Sinema)
21:45 Hababam Sınıfı Güle Güle (Yerli Sinema)
23:30 Üç Kağıtçı (Yerli Sinema)
TV8 yayın akışı
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star