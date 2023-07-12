Bugün TV'de neler var? 12 Temmuz Çarşamba 2023 yayın akışı. İzleyiciler, 12 Temmuz 2023 Çarşamba TV yayın akışlarına göz atıyor. İşte kanallar ve günlük programları...

TV karşısına geçenler, yayın akışlarında neler var neler yok göz atıyor.

Çarşamba akşamı Üç Kağıtçı, Yarından Sonra, Shazam 6 Güç, Dipten Gelen, Benim Güzel Ailem, Babasının Kızı ve MasterChef Türkiye All Star programları ekranda görünüyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 12 Temmuz Çarşamba 2023 TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Yerli Sinema)

16:00 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Shazam! 6 Güç (Yabancı Sinema)

22:50 Quantum of Solace (Yabancı Sinema)

Kanal D yayın akışı

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ya Çok Seversen

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Yarından Sonra (Yabancı Sinema)

Star TV yayın akışı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Dipten Gelen (Yabancı Sinema)

21:45 Dipten Gelen (Yabancı Sinema)

23:45 Sürpriz Damatlar (Yabancı Sinema)

02:00 Sürpriz Damatlar (Yabancı Sinema)

Fox TV yayın akışı

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Aşk Mantık İntikam

16:00 Eşim Benzerim Yok

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Babasının Kızı (Yerli Sinema)

22:15 Yaz Şarkısı

TRT 1 yayın akışı

09:10 Kendi Düşen Ağlamaz

12:15 Şehirden Uzakta

13:15 Seksenler

16:30 Hayatımın Neşesi

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Benim Güzel Ailem

Show TV yayın akışı

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

13:00 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Üç Kağıtçı (Yerli Sinema)

21:45 Hababam Sınıfı Güle Güle (Yerli Sinema)

23:30 Üç Kağıtçı (Yerli Sinema)

TV8 yayın akışı

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star