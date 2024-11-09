Bugün TV'de neler yayınlanacak? 9 Kasım 2024 yayın akışı!

Yağmur Dinç

Cumartesi gününü evde değerlendirenler, TV karşısında pinekliyor.

İzlediklerini yapımları kaçırmak istemeyenler, bugünkü program akışına göz atıyor.

Televizyon dünyasında cumartesi diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programları gibi birçok yapım izleyicileriyle buluşuyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 9 Kasım 2024 2024 TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

10:20 Akıncı Çizgi Dizi

11:00 Kuruluş Osman

14:40 Uluslararası (Yabancı Sinema)

16:50 Görevimiz Tehlike (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Cennete Bilet (Yabancı Sinema)

22:20 Belalı Tanık 2 (Yabancı Sinema)

Kanal D yayın akışı

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yalan

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yalan

Star TV yayın akışı

07:00 İki Aile

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Ada Masalı

12:30 Benim Tatlı Yalanım

15:30 En Güzel Bölüm

15:45 Söz

19:00 Star Haber

20:00 G.O.R.A (Yerli Sinema)

NOW TV yayın akışı

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kamera Arkası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Kendi Yolumda (Yerli Sinema)

15:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet

19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani

TRT 1 yayın akışı

08:10 Yedi Numara

09:05 Yeditepe İstanbul

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:30 Teşkilat

14:45 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

17:45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

Show TV yayın akışı

08:00 Deha

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Kalpazan

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TV8 yayın akışı

07:30 Süper 1 Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Oynat Bakalım

09:45 El Dorado (Yabancı Sinema)

12:15 Gazete Magazin

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye