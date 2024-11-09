Bugün TV'de neler yayınlanacak? 9 Kasım 2024 yayın akışı!

Cumartesi gününü evde değerlendirenler, TV karşısında pinekliyor.
İzlediklerini yapımları kaçırmak istemeyenler, bugünkü program akışına göz atıyor.
Televizyon dünyasında cumartesi diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programları gibi birçok yapım izleyicileriyle buluşuyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 9 Kasım 2024 2024 TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
10:20 Akıncı Çizgi Dizi
11:00 Kuruluş Osman
14:40 Uluslararası (Yabancı Sinema)
16:50 Görevimiz Tehlike (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Cennete Bilet (Yabancı Sinema)
22:20 Belalı Tanık 2 (Yabancı Sinema)
Kanal D yayın akışı
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yalan
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan
Star TV yayın akışı
07:00 İki Aile
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Ada Masalı
12:30 Benim Tatlı Yalanım
15:30 En Güzel Bölüm
15:45 Söz
19:00 Star Haber
20:00 G.O.R.A (Yerli Sinema)
NOW TV yayın akışı
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kamera Arkası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Kendi Yolumda (Yerli Sinema)
15:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
TRT 1 yayın akışı
08:10 Yedi Numara
09:05 Yeditepe İstanbul
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:30 Teşkilat
14:45 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
17:45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
Show TV yayın akışı
08:00 Deha
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Kalpazan
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
TV8 yayın akışı
07:30 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Oynat Bakalım
09:45 El Dorado (Yabancı Sinema)
12:15 Gazete Magazin
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye