Buket Aydın, 2 milyon TL kazandı

2 milyon TL'ye reklam yüzü olan Buket Aydın soluğu Paris'te aldı.

Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla uzun süre gündemde olan spiker Buket Aydın, reklam yüzü oldu. Elektrikli aracın reklam yüzü olarak 2 milyon TL kazanan Buket Aydın, soluğu kız arkadaşlarıyla Paris'te aldı.

Sık sık özel hayatıyla gündeme gelen ünlü sunucu Buket Aydın, zaman zaman da sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla konuşuluyor.

2 MİLYON TL KAZANDI

Şu sıralar çok popüler olan Buket Aydın reklam yüzü oldu. Bir elektrikli araba markasının reklam yüzü olan Aydın, hem markadan bir araba aldı hem de 2 milyon TL kazandı.

Buket Aydın, bu anlaşmadan sonra kız arkadaşlarıyla Paris'e gitti Aydın'ın paylaşımlarına beğeni yağdı.