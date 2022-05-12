Petrol
105.37
-2.00%
Euro
16.17
0.23%
Dolar
15.39
0.55%
Altın
913.85
0.24%
Borsa
2410
-1.80%
Bitcoin
436.945
-11.08%
BTXN Coin
12.01
-10.83%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Buket Aydın 'estetikçiye gitti' iddiasına sert çıktı

    Ünlü spiker Buket Aydın, koronavirüse yakalanması nedeniyle programını ertelemesi sonrası, hakkında yapılan haberlere isyan etti. 
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 11:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Buket Aydın 'estetikçiye gitti' iddiasına sert çıktı

    Haber Global ekranlarında yaptığı programla dikkat çeken Buket Aydın, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı konuk edecekti.

    Aydın'ın koronavirüse yakalandığını duyurması sonrası yayın ileri bir tarihe ertelendi.

    Yaşanan bu gelişmenin ardından Buket Aydın’ın, estetikçi Aylin Çetinkaya’ya gittiği öne sürüldü.

    Aylin Çetinkaya’nın paylaştığı fotoğraf sonrası Buket Aydın’a sosyal medyada tepki yağdı.

    "Pazartesi günü gitmiştim, bugün paylaşılmış"

    Hakkında ortaya atılan iddiaların ardından Buket Aydın’ndan açıklama geldi. “Bu paylaşımı yapmak zorunda kaldığım için inanın ki sizin adınıza utanıyorum.” diyen Aydın, “Pazartesi günü dudak renklendirme yapmaya gitmiştim. Aylin Hanım paylaşımı bugün yapmış.” dedi.

    "Hasta hasta sizlerle uğraşmak zorunda değilim"

    Paylaştığı fotoğrafların tarihlerini işaret eden Aydın, iddiayı ortaya atanlar için “Sırf tık almak için böyle iğrenç haberler yapanları ve bunlara inananları kınıyorum. Hasta hasta sizlerle uğraşmak zorunda değilim. Allah ıslah etsin sizi ne diyeyim.” ifadelerini kullandı.

    Buket Aydın estetikçiye gitti iddiasına sert çıktı #1

    Buket Aydın estetikçiye gitti iddiasına sert çıktı #2

    Buket Aydın estetikçiye gitti iddiasına sert çıktı #3


    İlginizi Çekebilir

    Matematikçi Srinivasa Aiyangar Ramanujan'ın hikayesi: Sonsuzluğu Tanıyan Adam
    Kitap

    Matematikçi Srinivasa Aiyangar Ramanujan'ın hikayesi: Sonsuzluğu Tanıyan Adam

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Adana’da gözüne kestirdiği otomobili çaldı, hırsızlığı hatırlamadı
    3. Sayfa

    Adana’da gözüne kestirdiği otomobili çaldı, hırsızlığı hatırlamadı

    Görüş Bildir