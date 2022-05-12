Buket Aydın 'estetikçiye gitti' iddiasına sert çıktı

Ünlü spiker Buket Aydın, koronavirüse yakalanması nedeniyle programını ertelemesi sonrası, hakkında yapılan haberlere isyan etti.

Haber Global ekranlarında yaptığı programla dikkat çeken Buket Aydın, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı konuk edecekti.

Aydın'ın koronavirüse yakalandığını duyurması sonrası yayın ileri bir tarihe ertelendi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Buket Aydın’ın, estetikçi Aylin Çetinkaya’ya gittiği öne sürüldü.

Aylin Çetinkaya’nın paylaştığı fotoğraf sonrası Buket Aydın’a sosyal medyada tepki yağdı.

"Pazartesi günü gitmiştim, bugün paylaşılmış"

Hakkında ortaya atılan iddiaların ardından Buket Aydın’ndan açıklama geldi. “Bu paylaşımı yapmak zorunda kaldığım için inanın ki sizin adınıza utanıyorum.” diyen Aydın, “Pazartesi günü dudak renklendirme yapmaya gitmiştim. Aylin Hanım paylaşımı bugün yapmış.” dedi.

"Hasta hasta sizlerle uğraşmak zorunda değilim"

Paylaştığı fotoğrafların tarihlerini işaret eden Aydın, iddiayı ortaya atanlar için “Sırf tık almak için böyle iğrenç haberler yapanları ve bunlara inananları kınıyorum. Hasta hasta sizlerle uğraşmak zorunda değilim. Allah ıslah etsin sizi ne diyeyim.” ifadelerini kullandı.