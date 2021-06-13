Buket Aydın ile Emir Sarıgül yeniden birlikte

Kısa bir süre önce ayrılık kararı alan sunucu Buket Aydın ve iş insanı Emir Sarıgül çifti tekrar bir araya geldi. Yemekte görüntülenen çift, kendilerini almaya gelen tekneye binerek mekandan ayrıldı.

Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün bir yıllık ilişkisi Mart ayında sona ermişti.

Sarıgül'ün evlenme isteğini geri çeviren Aydın, ilişkiye son noktayı koymuştu. Aydın'ın yakın çevresine "Kariyerim olumsuz etkileniyor" dediği öğrenilmişti.

BUZLAR ERİDİ

Açıklamalarında Emir Sarıgül'ün barışma tekliflerini kabul etmeyeceğinin özellikle altını çizen Buket Aydın, önceki akşam Yeniköy’de Emir Sarıgül’ün teknesine binerken kameralara yansıdı.

Arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyen ikili, basına görüntü vermemek için ön kapıdan çıkış yapmak yerine deniz yolunu kullanmayı tercih etti ancak başarılı olamadı.

TEKNEYLE UZAKLAŞTILAR

Sarıgül, restoranın iskelesine yanaşan tekneye doğru yürüdü ve Buket Aydın’ın da elini tutarak tekneye binmesine yardımcı oldu.

Çift, bindikleri tekneyle uzaklaştı.

"EVLENİYORLAR" HABERİNİ YALANLAMIŞTI

Buket Aydın, Emir Sarıgül'ün yeniden barıştığı ve nikah masasına oturacağı iddialarını Instagram'dan sert bir dille yalanlamıştı.