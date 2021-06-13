- Haberler
- Medya Haberleri
- Buket Aydın ile Emir Sarıgül yeniden birlikte
Buket Aydın ile Emir Sarıgül yeniden birlikte
- Haber Merkezi
- 13.06.2021 - 15:19
- Güncelleme : 13.06.2021 - 15:29
Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün bir yıllık ilişkisi Mart ayında sona ermişti.
Sarıgül'ün evlenme isteğini geri çeviren Aydın, ilişkiye son noktayı koymuştu. Aydın'ın yakın çevresine "Kariyerim olumsuz etkileniyor" dediği öğrenilmişti.
BUZLAR ERİDİ
Açıklamalarında Emir Sarıgül'ün barışma tekliflerini kabul etmeyeceğinin özellikle altını çizen Buket Aydın, önceki akşam Yeniköy’de Emir Sarıgül’ün teknesine binerken kameralara yansıdı.
Arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyen ikili, basına görüntü vermemek için ön kapıdan çıkış yapmak yerine deniz yolunu kullanmayı tercih etti ancak başarılı olamadı.
TEKNEYLE UZAKLAŞTILAR
Sarıgül, restoranın iskelesine yanaşan tekneye doğru yürüdü ve Buket Aydın’ın da elini tutarak tekneye binmesine yardımcı oldu.
Çift, bindikleri tekneyle uzaklaştı.
"EVLENİYORLAR" HABERİNİ YALANLAMIŞTI
Buket Aydın, Emir Sarıgül'ün yeniden barıştığı ve nikah masasına oturacağı iddialarını Instagram'dan sert bir dille yalanlamıştı.