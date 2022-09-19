Buket Aydın ile Yüz Yüze, yeni bölümleriyle Haber Global’de

Buket Aydın ile Yüz Yüze, yeni bölümleriyle Haber Global’de

Haber Global’de, 20 Eylül Salı saat 20.30’da Buket Aydın, yeni sezonun ilk bölümünde 50 yılı aşkın sahne, beyaz perde ve ekran geçmişi olan sunucu-oyuncu Mehmet Ali Erbil’i konuk edecek.

Buket Aydın ile Yüz Yüze programında geçtiğimiz sezon, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan İlahiyatçı Prof. Dr. Mehmet Okuyan'a, Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız ve Kırmızı Oda gibi dizilerin hikayesinin sahibi Yazar ve Psikiyatrist Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'ndan çarpıcı açıklamalarıyla çok konuşulan Prof. Dr. Canan Karatay'a, eski Milli Futbolcu ve Futbol Yorumcusu Tanju Çolak'tan her yaptığıyla olay olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic'e kadar pek çok ismi konuk edip samimi itiraflarını ekrana taşıdı.

Aydın, yüz yüze en sıcak soruları sorup, yüzde yüz doğruları aramaya devam ediyor.

En çarpıcı açıklamalar, en derin itiraflar Buket Aydın ile Yüz Yüze'de

En çarpıcı açıklamalar, en derin itiraflar ve hiç duyulmamış sırlar Yüz Yüze’de konuşuluyor.

Eğlence dünyasından magazine, spordan sanat dünyasına, sosyal medya fenomenlerinden bilime Türkiye’nin konuştuğu değerli isimler ağırlanıyor, en sıcak, en çok konuşulan konular Haber Global’de masaya yatırılıyor.

Buket Aydın ile Yüz Yüze, yeni sezona da iddialı bir giriş yapıyor.

Yeni sezonun ilk konuğu Mehmet Ali Erbil

Program, 20 Eylül Salı saat 20.30’da Haber Global ekranında yayınlanacak. Aydın'ın yeni sezondaki ilk konuğu sunucu-oyuncu Mehmet Ali Erbil olacak.

Buket Aydın soracak, Mehmet Ali Erbil 50 yıllık sahne ve ekran hayatını, çok tartışılan, tepki çeken açıklamalarını, sağlığını, özel yaşamını ve magazin gündeminden hiç düşmeyen polemiklerini Haber Global’de Yüz Yüze’de anlatacak.

Buket Aydın Yüz Yüze’nin yeni sezonuyla ilgili “Yeni sezona 50 yıldır ekranlarda olan çok konuşulan bir isimle başlıyorum. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi yine Türkiye’nin konuştuğu isimleri konuk edip en çarpıcı açıklamalarını Haber Global’de ekrana taşıyacağız.” dedi.

“Buket Aydın ile Yüz Yüze”nin kaçırdığınız bölümlerini ve özel bölüm videolarını youtube.com/haberglobal sayfasından izleyebilirsiniz.