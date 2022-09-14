Buket Aydın iyilik elçisi oldu

SMA’lı bir bebeğin ailesine ev verileceğini duyuran Buket Aydın, durumu olmayan dar gelirli ve üzerine mülkü olmayan ailelerin başvuru yapmasını istedi.

Başarılı programcı ve sunucu Buket Aydın, dikkat çeken bir iyilik hareketine öncülük yapıyor.

Önceki akşam İstinyePark’ta görüntülenen Aydın, hayırlı bir iş toplantısı için burada olduğunu ifade söyledi.

SMA’lı bir bebeğin ailesine ev verilecek

Aydın, iş adamı Hakan Cengiz ile çok önemli bir iyilik hareketini başlattıklarını ve ilk aşamada SMA hastası bir bebeğin ailesine ev hediye edileceğini dile getirdi.

İyilik hareketinin elçisi olan Buket Aydın, SMA’lı çocukların ailesine gazeteciler aracılığı ile seslendi.

Buket Aydın, ev hediye edecek VİDEO



Büyük gün cumartesi

Aydın, durumu olmayan dar gelirli ve üzerine mülkü olmayan ailelerin başvuru yapmasını ve kendisine ulaşmalarını istedi.

Aydın, 17 Eylül 2022 Cumartesi günü yapılacak olan Solo Yatırım Holding lansmanında kendi elleriyle SMA’lı bir çocuğun ailesine ev hediye edeceğini duyurdu.

Sunucu, etkinliğin duyurusunu sosyal medya hesabından da yaptı.