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    Buket Aydın tatil fotoğrafını paylaştı! 'Filtreyi biraz azalt...'

    Ünlü sunucu Buket Aydın sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.Fotoğrafın filtreli olduğunu düşünen takipçileri filtreyi azalt tavsiyesinde bulundu..
    • 08.07.2022 - 10:15
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    Buket Aydın tatil fotoğrafını paylaştı! 'Filtreyi biraz azalt...'

    Tatil için Bodrum'da bulunan ünlü sunucu Buket Aydın sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.Takipçileriyle bolca fotoğraf paylaşan sunucu geçtiğimiz günlerde oynadığı bir reklamdan aldığı ücret ile gündeme gelmişti.

    Bodrum'da tatil yapan Buket Aydın takipçileriyle fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor.

    Ünlü sunucunun fotoğraflarına fazla filtre ve efekt koyduğunu iddia eden takipçileri filtreyi biraz azaltmalısın tarzı yorumlar ile Buket Aydın'a cevap verdi.

    İşte Buket Aydın'ın tatilde paylaştığı renkli kıyafetli pozu..

     

    Buket Aydın tatil fotoğrafını paylaştı! Filtreyi biraz azalt... #1

    Buket Aydın tatil fotoğrafını paylaştı! Filtreyi biraz azalt... #2


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