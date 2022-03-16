Buket Aydın vücudunu saran taytıyla alev alev! Fiziğiyle spor değil adeta şov yaptı...

Buket Aydın vücudunu saran taytıyla alev alev! Fiziğiyle spor değil adeta şov yaptı...

Kanal D ekranlarında karşımıza çıkan ve şimdilerde Haber Global'de olan Buket Aydın, son zamanlarda verdiği pozlarla adından söz ettiriyor. Spor yaptığı anları paylaşan Aydın, yine nefes kesti.

1 Ocak 1985 yılında Bursa'da dünyaya gelen ve kariyeri ile adından söz ettiren Buket Aydın, uzun bir dönem Kanal D ekranlarında akşam haberlerini sundu.

2018'den 2019'a kadar Demirören Medya'nın diğer kanalı olan CNN Türk'te 40 adlı programının sunuculuğunu yapan Aydın, şimdilerde Haber Global'de boy gösteriyor.

Buket Aydın ile Koltuk programının sunuculuğunu sürdüren ve her programa farklı bir konuk çağıran Aydın, özel hayatıyla ise mercek altına alınan isimlerden birisi.

Özellikle Emir Sarıgül ile ilgili sık sık magazin basınına konu olan Buket Aydın, zaman zaman açıklama yaptı zaman zaman ise bundan kaçındı.

Doğum gününü kutladığı gece özel hayatından ziyade kıyafetiyle gündem olan başarılı sunucu, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla göz önünde.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı.

BUKET AYDIN'DAN FİZİK ŞOV

Kariyerinin yanı sıra özel yaşamıyla da adından söz ettiren ünlü sunucu Buket Aydın, spor pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü sunucu, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

Görenlerin yorum yaptığı karede Buket Aydın'ın kendisine ne kadar iyi baktığı görüldü. Paylaştığı her kare ile adından söz ettirmeye başlayan Aydın, zaman zaman ise eleştirilerin odağında yer alıyor.

Son olarak Emir Sarıgül ile ilgili olan muhabbetleri kapattığını belirten Aydın, şu sıralar yalnızlığın keyfini çıkarıyor...