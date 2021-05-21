Buket Aydın canlı yayında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı muhalefetin Abdullah Gül'ü ortak aday çıkarma projesinin göbeğindeyim" diyen Ali Babacan'a "Size iki yüzlü diyorlar" sorusunu yöneltti.

Deva Partisi lideri Ali Babacan, Haber Global'de Buket Aydın'ın sunduğu Koltuk Özel programına konuk oldu.

AK Parti milletvekili iken "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı muhalefetin Abdullah Gül'ü ortak aday çıkarma projesinin göbeğindeyim" ifadeleriyle sosyal medyadan tepki toplayan Babacan, canlı yayında Buket Aydın'ın sorularını yanıtladı.

BUKET AYDIN: SİZE İKİ YÜZLÜ İFADESİNİ KULLANIYORLAR

Aydın, Babacan'a "Şimdi bu durum özellikle AK Parti ve AK Parti'ye yakın çevrelerde çok sert bir biçimde eleştirildi. Siz Abdullah Gül ile görüşmeler yaparken bir taraftan da Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verdiniz. Bu gündeme geldi. Ve buradan yola çıkarak size "İki yüzlü" ifadesini kullanıyorlar Twitter'da çokça. Bunu biraz açar mıyız? Yani siz tam olarak bunu anlatabildiğinizi düşünüyor musunuz? O süreç nasıl yaşandı? Çünkü öyle bir hal oldu ki sizin siz bir taraftan Abdullah Gül'ün adaylığıyla uğraşırken diğer taraftan Erdoğan'ın adaylığı için imza veren bir kişi olarak sosyal medya çevrelerinde yankı buldunuz. Biraz daha açarak anlatmamız mümkün mü? " diye sordu.

Buket Aydın'dan Ali Babacan'a 'Size iki yüzlü diyorlar' sorusu

"BURADA 3 TANE YALAN VAR"

Babacan, soruyu şu ifadelerle yanıtladı:

"Bütün Türkiye'nin propaganda aygıtıyla benim söylediklerimin üzerine odaklanması da bir başka dikkat edilmesi gereken bir husus öncelikle. Ve bunun da tabi bizzat Sayın Erdoğan tarafından yönetiliyor olması da bir başka önemli konu. Önce diyorlar Erdoğan'ı destekledi, sonra gitti CHP'nin adayını destekledi diyorlar. Burada 3 tane yalan. Kronolojik yalan, CHP'nin adayı diyorlar yalan, gizli yaptı diyorlar yalan."