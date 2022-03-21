Buket Aydın'ın derin göğüs dekoltesine bakmaktan yüzüne sıra gelmedi! 'Nevrimiz döndü be'

Haber spikeri olan Buket Aydın'ın Instgaram pozları mercek altına alınmaya devam ediliyor. Güzelliği ile görenleri büyüleyen Aydın, dekolteli pozu ile iltifat dolu yorumlar aldı.

1 Ocak 1985 yılında dünyaya gelen Buket Aydın, Kanal D Ana Haber'i sunmaya başladıktan sonra herkes tarafından tanındı.

NTV'de hafta içi 23.00'te başlayan Gece Bülteni Kuşağını ve 20:00'de başlayan Ana Haber Bülteni'ni sunan Aydın; 2018 yılının Mayıs ayında Kanal D'ye geçiş yapınca, popülaritesi iyice arttı.

Aynı zamanda da Demirören Medya'nın diğer kanalı olan CNN Türk'te 40 adlı programının sunuculuğunu üstelenen Aydın, şimdilerde Haber Global kanalında çalışıyor.

1 Ocak 2021 tarihinde Haber Global ile anlaşan Buket Aydın, kanalda “Buket Aydın ile Koltuk” programının sunuculuğunu sürdürüyor ve farklı isimleri ağırlıyor.

Hem programı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Aydın, cesur kıyafetler tercih etmeye başladı.

Bu kıyafetleri ile sosyal medya üzerinden bolca yorum alan Buket Aydın, son olarak derin göğüs dekoltesi ile dikkatleri çekti.

BUKET AYDIN'DAN CESUR POZ

Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Buket Aydın bu kez göğüs dekolteli pozuyla ortalığı karıştırdı. Ünlü sunucu, sarı renkli kıyafetiyle fit ve güzel fiziğini gözler önüne serdi.

Buket Aydın'a, "Çok değiştin" , "Bu ne güzellik" , "Kusursuz!" tarzında binlerce yorum geldi.

Sık sık spor yaptığı anları paylaşan Aydın, adından uzun süre daha söz ettirecek gibi duruyor.