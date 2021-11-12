Buket Dereoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte Buket Dereoğlu'nun son hali

TV8 ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programına konuk olan Buket Dereoğlu'nun hayatı merak ediliyor. Peki Buket Dereoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Fenomen dizi 'Bizimkiler' ile oyunculuğa adım atan Buket Dereoğlu, TV8 ekranlarında yayınlanan magazin programı Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'ya konuk oldu.

Son olarak 2015 yılında yayınlanan 'Sen Benimsim' dizisinde 'Nevin' karakterine hayat veren Buket Dereoğlu, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor.

Sempatik tavırları ve başarılı oyunculuğuyla tanınan Buket Dereoğlu'nun hayatı ve son hali, izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Peki Buket Dereoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Buket Dereoğlu'nun son hali ve hayatına dair merak edilenler...

BUKET DEREOĞLU KİMDİR?

1970 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Selin Buket Dereoğlu, İzmir kökenli bir ailenin kızıdır. Annesi İdil Yazgan ve babası, Dereoğlu henüz üç yaşındayken boşanmıştır. Ünlü sanatçı aynı zamanda ünlü oyuncu Ercan Yazgan'ın da manevi kızıdır.

Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Oyunculuk bölümünden mezun olan Buket Dereoğlu, oyunculuğa annesinin tiyatrosu olan "İdil Abla Çocuk Tiyatrosu"nda başlamıştır.

Daha sonra Dormenler Tiyatrosu, Gülriz Sururi- Engin Cezzar Tiyatrosu, Ercan Yazgan- Bülent Kayabaş Tiyatrosu", TİM, "Tiyatro Portakal" gibi tiyatro gruplarında sahne almıştır.

Yayın hayatına 1989 yılında başlayan ve 13 yıl devam eden "Bizimkiler" dizisinde Erdal Özyağcılar, Ercan Yazgan, Aykut Oray, Savaş Dinçel, Zihni Göktay, Meral Çetinkaya gibi birbirinden usta oyuncularla birlikte rol almıştır.

90'lı yıllarda Bizimkiler'in yanı sıra, Cümbüş Sokak, Sarı Gacı, ve Tatlı Kaçıklar dizilerinde de rol alan Dereoğlu, 2012 yılında ise "Eve Düşen Yıldırım" dizisinde boy göstermiştir. Sevilen oyuncu son olarak, 2015 yılında "Sen Benimsin" adlı dizide rol almıştır.

Başından iki evlilik geçen Buket Dereoğlu, 1994 yılında oyuncu Volkan Severcan ile evlenmiştir. 2 yıl süren bu beraberlik,1996 yılında son bulmuştur.

İkinci evliliğini ise 2004 yılında meslektaşı Özgür Özgülgün ile yapan Buket Dereoğlu'nun bu evliliğinden Can adında bir oğlu vardır.