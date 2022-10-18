Bülend Özveren hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak yoğun bakıma alınan TRT'nin unutulmaz sunucusu Bülend Özveren, 79 yaşında hayatını yitirdi.

Eurovision şarkı yarışmasının unutulmaz sunucusu ve duayen TV spikeri Bülend Özveren'in hayatını kaybetmesi, medya camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.

TRT'nin spikeri ve Eurovision Şarkı Yarışması'nın sunucusu

TRT'nin spikerliğini ve yarışma sunuculuğunu yapan, ayrıca 1975 ve 2012 yılları arasında aralıklarla Eurovision Şarkı Yarışması'nın sunuculuğunu üstlenen Bülend Özveren, geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Acı haberi duayen sunucunun eşi verdi

Bülend Özveren'in eşi Sebla Özveren, sosyal medya hesabından "Çok üzgünüm. Bülend'i kaybettik. Başımız sağ olsun." notu ile duyurdu.

Bülend Özveren kimdir

Bülend Özveren 1943 yılında İstanbul 'da dünyaya geldi.

Bülend Özveren; Sultanahmet İlkokulu'ndan mezun olduktan sonra, orta öğretimini Saint Benoit Fransız Lisesi'nde, yüksek öğretimini ise Galatasaray Lisesi'nde tamamlayarak, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

1964 yılında TRT'nin açtığı ilk "prodüktörlük" sınavlarında başarılı oldu ve İstanbul Radyosu'ndaki kursu birincilikle tamamladı.

31 Temmuz 1965'te TRT'de televizyon sunucusu olarak çalışmaya başladı.

TRT İzmir televizyonunun 1971'deki deneme yayınlarında ilk canlı TV yayınlarını gerçekleştiren usta spiker, 1972'de TRT Haber Dairesi'nin açtığı spor spikerliği sınavını kazanarak diplomalı spor spikeri oldu.

1972'de spor spikerliği yaptı.

Özveren, 1970'te, Sebla Özkantarcı ile evlendi.

Bülent Özveren, 1975'te bir öneriyle TRT’nin Eurovision Şarkı Yarışması'na ilk kez katılmasını sağladı.

1975-2012 yılları arasında Eurovision Şarkı Yarışması'nı Türkçe olarak sundu

1982'de TRT'de yayınlanan Riziko adlı programın sunuculuğunu üstlendi.



Ardından TRT'den istifa ederek, medya sektöründeki çalışmalarına başka mecralarda devam etti.

Usta spiker, 1986-1998 arasında TRT'de dış yapımcı olarak, canlı yayınlanan yarışma programlarını hazırlayadı, 1999'da emekli olana kadar sunuculuğunu üstlendi.

TÜRVAK'ta spiker-sunucu bölüm başkanı olarak çalışan Özveren, İstanbul ve Bursa'da çeşitli kurslarda öğretmenlik yaptı.

(Özveren, 1975 yılında 1975 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Semiha Yankı ile birlikte.)

(1975)

(1974)