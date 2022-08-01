Geçtiğimiz yıl MHP'nin hedefine oturan gazeteci Bülent Aydemir, Habertürk'e geri döndü. Aydemir dönüşünü, “Doğrunun-Hak’kın ve Halkın yanında olmaya devam… Yeniden Merhaba…” diyerek duyurdu.

Geçtiğimiz yıl MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin 100 maddelik yeni anayasa taslağını duyurduğu basın açıklamasını programında gündemine taşıyan Habertürk TV sunucusu Ebru Baki, MHP'nin hedefi olmuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Habertürk sunucusu Ebru Baki’ye Twitter hesabından tepki göstermiş “Kudurdunuz mu?” diye sormuştu.

Bahçeli boykot çağrısı yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Twitter hesabından Habertürk’e karşı boykot çağrısı yaptı ve artık bu kanalın izlenmemesini istemişti.

İzzet Ulvi Yönter'in, Baki'ye yönelik tweetlerine tepki gösteren Bülent Aydemir tartışmaya canlı yayında dahil olarak "Bu ifadeleri aynen Ulvi Bey'e iade ediyorum" diyerek, Yönter'e “Özür dile” çağrısında bulunmuştu.

Aydemir'le yollar ayrıldı

Yaşanan gerilimin ardından Habertürk yönetimi, Bülent Aydemir ile yollarını ayırmıştı.

Dün ise konuyla ilgili yeni bir gelişme meydana geldi.

Geri döndü

Geçtiğimiz yıl MHP’nin hedefine oturan Bülent Aydemir, Habertürk’e geri döndü.

Sitedeki yeni yazısını “Söyleyecek sözümüz, yazacak haberimiz var” diyerek paylaşan Aydemir, dönüşünü “Doğrunun-Hak’kın ve Halkın yanında olmaya devam… Yeniden Merhaba…” diyerek duyurdu.

Devlet Bahçeli, Habertürk’e boykot başlattı