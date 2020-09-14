Bülent Ersoy, Kuaförüm Sensin'den neden ayrıldı? Kuaförüm Sensin'in yeni jürisi Fatih Ürek mi?

Kuaförüm Sensin'de koltuğu boş kalan Bülent Ersoy, Kuaförüm Sensin'den ayrılma nedenini açıkladı. Bülent Ersoy'dan sonra yeni jüri üyesi Fatih Ürek mi oldu? Bülent Ersoy açıkladı... İşte detaylar...

TV program yarışması olan Kuaförüm Sensin'de jüri üyesi olarak yer alan Bülent Ersoy, Kuaförüm Sensin programından ayrıldı mı merak konusu oldu.

Bülent Ersoy, Kuaförüm Sensin programından ayrılması ile ilgili yayılan bilgilere, resmi belgeler ile yanıt verdi. Peki, Bülent Ersoy, Kuaförüm Sensin'den neden ayrıldı? Bülent Ersoy'un yerine, Kuaförüm Sensin'de jüri üyesi olarak kim geçti? Fatih Ürek, Kuaförüm Sensin'e mi katıldı? Detaylar haberimizde...

KUAFÖRÜM SENSİN JÜRİSİNDE DEĞİŞİKLİK

Show TV’de yayınlanan Kuaförüm Sensin’de jüri değişikliği medya gündeminin bir numaralı konusu haline geldi. Hafta içi her gün ekrana gelen yarışmanın jüri üyeleri arasında flaş değişiklik yaşanıyor.

FATİH ÜREK, KUAFÖRÜM SENSİN JÜRİSİ Mİ OLDU

Işıl Rençber, Seçkin Süngüç ve Adnan Serter’le birlikte jüri üyeliği yapan Bülent Ersoy yarışmaya veda etti. Magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre Fatih Ürek Kuaförüm Sensin yeni jürisi seçildi. Peki Kuaförüm Sensin Bülent Ersoy neden ayrıldı? Fatih Ürek Kuaförüm Sensin yeni jüri üyesi mi oldu?

Ekranların sevilen yarışması Kuaförüm Sensin'de flaş değişiklik yaşanıyor. Haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacı çift jürinin karşısına yaptıkları saç modeli ve makyaj ile çıkıyor. Programın sıkı takipçileri Bülent Ersoy'u jüri koltuğunda göremeyince Kuaförüm Sensin Bülent Ersoy neden ayrıldı? Sorusuna yanıt aramaya başladı.

KUAFÖRÜM SENSİN BÜLENT ERSOY NEDEN AYRILDI?

Geçtiğimiz günlerde Kuaförüm Sensin jüri koltuğuna Bülent Ersoy veda etmişti. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bülent Ersoy programa 3 aylık sözleşme imzaladığını ve verilen süre dolduğu için ayrılma kararını aldığını açıkladı. Böylelikle Kuaförüm Sensin Bülent Ersoy neden ayrıldı? Sorusu yanıt buldu. Bülent Ersoy'un yerine gelecek isim ise belli oldu…

KUAFÖRÜM SENSİN BÜLENT ERSOY NEDEN AYRILDI?

Bülent Ersoy, Kuaförüm Sensin yarışmasından 3 aylık sözleşmesi dolduğu için ayrıldığını duyurdu.

3 aylık sözleşme imzaladığını ve verilen süre dolduğu için ayrılma kararını aldığını açıklayan Bülent Ersoy sosyal medya hesabından şöyle dedi:

"Bugün bazı basın müntesibi muhterem arkadaşlarımın hadiseleri çarpıtarak aslıyla müsemma olmayan bir sunumla siz muhterem takipçilerimi yanlış bilgilerle mücehhez bilgilendirmeye çalışmaları üzerine gördüğüm lüzum üzerine sağlıklı, sarih, net ve belgelerle tescilli bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum."

KUAFÖRÜM SENSİN YENİ JÜRİSİ FATİH ÜREK Mİ?

Show TV'de yayınlanan Kuaförüm Sensin jüri üyesi Fatih Ürek oldu. Gelinim Mutfakta sunuculuğunu bırakan Fatih Ürek'in yeni yarışması belli oldu.

Fatih Ürek, bundan böyle hafta içi her gün Show TV ekranlarında Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğunda izleyici ile buluşacak. Kuaförüm Sensin, 14 Eylül 2020 Pazartesi gününden itibaren yeni konsepti ve jürisiyle ekranlarda olacak.