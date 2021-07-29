Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in yeni programı yakında başlıyor! İşte Benzemez Kimse Bize'den ikinci tanıtım

Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in yeni programı yakında başlıyor! İşte Benzemez Kimse Bize'den ikinci tanıtım

Sunuculuğunu Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy ve usta sanatçı Mustafa Keser'in üstlendiği Benzemez Kimse Bize programının yeni tanıtımı yayınlandı. İşte Benzemez Kimse Bize ikinci tanıtımı..

Star TV ekranlarından, izleyiciyi müziğe ve eğlenceye doyuracak bir program daha geliyor.

Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı'nın üstlendiği, sunuculuğunu ise Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy ve usta sanatçı Mustafa Keser'in yapacağı Benzemez Kimse Bize programı, seyircisini ekran başına kilitleyecek.

İki dev sanatçıyı canlı yayında buluşturacak olan program, sürprizleri ve bitmeyen enerjisi ile hayran bırakacak.

Canlı olarak yayınlanacak Benzemez Kimse Bize'nin yeni tanıtımı da izleyenleriyle buluştu.

Benzemez Kimse Bize 2. tanıtım İZLE

ALIŞILMIŞIN DIŞINDA MÜZİK ŞÖLENİ

İzleyici ile canlı telefon bağlantıları ve sürprizlerin yer alacağı 'Benzemez Kimse Bize', alışılmışın dışında bir müzik şölenini evlerinize getirecek.

Tanıtım çekimi için bir araya gelen Bülent Ersoy ve Mustafa Keser, uyumları ve pozitif enerjileriyle büyük beğeni topladı.

Tanıtım çekimlerinde, siyah renkli tül elbisesi ile kamera karşısına geçen Bülent Ersoy'a bitmeyen enerjisi ile hayranlık uyandıran Mustafa Keser eşlik etti.

DEV PRODÜKSİYON

Benzemez Kimse Bize programı için çok özel bir stüdyo hazırlandı. Adeta görsel bir şöleni evlerinize getirecek olan programın çekimleri için 480 metrekarelik bir stüdyo kullanılacak.

Ünlü sanatçılar Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunacağı ''Benzemez Kimse Bize'' için 'gazino' atmosferi verilen stüdyonun, 220 metrekarelik kısmında parıltı efekti veren tam 25 bin adet renkli payet kullanıldı.