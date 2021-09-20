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    Bülent Ersoy'un yüzündeki değişiklik çok konuşulmuştu! Sırrı ortaya çıktı

    Dün akşam ilk bölümüyle ekrana gelen Benzemez Kimse Bize programında, Bülent Ersoy'un değişimi ve yeni imajı sosyal medyada gündem oldu. Ersoy'un yüzündeki değişimin sırrı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2021 - 14:34
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 14:40
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    Bülent Ersoy'un yüzündeki değişiklik çok konuşulmuştu! Sırrı ortaya çıktı

    Sunuculuğunu Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy ile ses sanatçısı, bestecisi Mustafa Keser'in üstlendiği Star TV'nin yeni eğlence ve müzik programı ''Benzemez Kimse Bize'', önceki akşam yayın hayatına başladı.

    Programın ilk konuğu ise Yıldız Tilbe oldu. Ünlü sanatçılar, söyledikleri şarkılarla adeta kulakların pasını sildi.

    Ancak imaj değişikliğine giden Bülent Ersoy'un yüzündeki değişim, izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Estetik yaptırdığı düşünülen Bülent Ersoy, yeni haliyle sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı.

    ''BİR YUDUM BİR ŞEY İÇMEDİM''

    Birçok sosyal medya kullanıcısı, konuşması ve davranışları nedeniyle Diva Bülent Ersoy'un programa alkollü çıktığını iddia etti. Bülent Ersoy ise hakkında çıkan iddiları, canlı yayında kesin bir dille yalanladı.

    Heyecanlı olduğunu belirten sanatçı, "Bir yudum bir şey içmedim. Olsa söylerim. Sadece heyecan..." açıklamasında bulundu.

    Bülent Ersoy un yüzündeki değişiklik çok konuşulmuştu! Sırrı ortaya çıktı #1

    ESTETİK YAPTIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

    Bülent Ersoy'un yüzündeki değişiklik, estetik yaptırdığı iddialarını beraberinde getirdi. Ancak gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı.

    Makyözünü değiştiren Bülent Ersoy'un, Azeri bir makyaj sanatçısıyla anlaştığı öğrenildi. Diva'nın yüzündeki gerginliğin nedeni, kullandığı göz kapağı ve kaş kaldırıcı bantlar yüzünden olduğu iddia edildi.

    Bazı kullanıcılar ise Diva'nın paylaştığı fotoğraflarda filtre olduğunu öne sürdü.

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