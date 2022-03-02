'Bunu neden yaptın be Zehra?' Yeni tarzını gören hayal kırıklığını anlatacak kelime bulamadı!

'Bunu neden yaptın be Zehra?' Yeni tarzını gören hayal kırıklığını anlatacak kelime bulamadı!

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın parlayan yıldızı Zehra Güneş, yenilediği imajı ile hayranlarının tepkisini çekti. Yeni imajı beğenilmeyen Güneş, herkesi hayal kırıklığına uğrattı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın parlayan yıldızı Zehra Güneş, başarılı kulüplerden birisi olan Vakıfbank'ta forma giyiyor.

Güzelliği, yetenekleri ve genç yaşına rağmen sergilediği performans ile göz dolduran Güneş, son zamanların en popüler isimlerinden birisi.

Son günlerde Eren Dişli ile yaşadığı aşkın yazılıp çizildiği Güneş, sosyal medya üzerinden bir milyon kişi tarafından takip ediliyor.

Her karesi ayrı ayrı beğenilen ve binlerce yorum alan genç voleybolcu, Korelilerin aklını başından almıştı.

Ünü Türkiye sınırlarını aşan Zehra Güneş, imajını yeniledi ve sosyal medya üzerinden ilk defa tepki çekti.

Genç ismin eski haline alışık olan ve eski hallerini seven hayranları, hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Zehra Güneş yeni imajıyla sosyal medyanın hikaye kısmından fotoğraf atmayı ise ihmal etmedi.

ZEHRA GÜNEŞ'İN YENİ HALİ BEĞENİLMEDİ

VakıfBank'ın en yetenekli voleybolcularından olan Zehra Güneş, güzelliği ile akılları baştan alıyor. Herkesin sevdiği bir isim olan Güneş, sosyal medyadan paylaştığı pozlarla hayranlarını mest ediyor.

Ancak Zehra Güneş bu defa beğenilmedi çünkü yeni imajı hayranlarını bir hayli üzdü.

Zehra Güneş'in kahküllü pozuna, ''Zehra ne yaptın kendine!'', ''Zehra kendine yazık etmiş'', ''Kafana kase koyup mu kestiler, bu nasıl saç'' gibi yorumlar yapıldı.

Zehra Güneş'in bu yorumlara ne diyeceği hatta tarzını yeniden eskiye döndürüp döndürmeyeceği ise merak konusu...

Ancak ünlü ismin çektirdiği karelerde halinden son derece memnun olduğu görülüyor.