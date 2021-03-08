Burak Akkul kimdir? Burak Akkul kaç yaşında, nereli, eşi Seda Akkul kimdir?

Eşi Seda Akkul ile sunduğu Çok Gezenti programı ile sevilen Burak Akkul, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a konuk oldu. Peki Burak Akkul ve eşi Seda Akkul kimdir? İşte merak edilen bilgiler..

Çok Gezenti isimli programı sunan ve dünyanın birçok ülkesini gezerek izleyenlerin beğenisini kazanan Burak Akkul, ağır geçirdiği koronavirüs süreci ile gündemdeydi.

Sağlığına kavuşan Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, Demet Akalın ve Alişan'ın gündüz kuşağı programına konuk olmasıyla merak konusu oldu.

Seyirciler, Burak Akkul kimdir, nereli, kaç yaşında? gibi soruları araştırmaya başladı. İşte dünyayı gezen çiftin hayatına dair merak edilen detaylar..

BURAK AKKUL KİMDİR?

Burak Akkul, 1972 yılında Kırıkkale'de dünyaya geldi. Liseyi tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldu.

Mizah Yazarı Burak Akkul Teve2 ekranlarında yayınlanan Çok Gezenti isimli program'da ülkeleri seyahat etmekte ve hangi otel daha iyi, ne nerede yenir gibi bir çok sorunun cevabını vermektedir.

Lise döneminde karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile sıra arkadaşı olduğunu belirten Burak Akkul Komikaze'nin isim babasıdır.

Ayrıca Çılgın Bediş'in bir kaç sezon yazarlığını, ayrıca Pilastip Show, Beyaz Show, Okan Bayülgen, Cem Özer, Metin Uca ve Mesut Yar'ın sundukları şov programlarının metin yazarlığını yapmıştır.

20 yılın üzerinde bu sektörde yer almaktadır. Eşi Seda Akkul Çok Gezenti programının hem kameramanlığını hemde seyahat ve hayat arkadaşlığını sürdürmektedir.

"Hayat Sen Değilsin", "Türkçe Aşk Laçkadır" ve "Hayattan Çok Çektim" adında kitapları vardır.

SEDA AKKUL KİMDİR?

Seda Akkul mizah yazarı ve Çok Gezenti programını hazırlayıp sunan Burak Akkul‘un eşidir. Programda eşi ile birlikte seyahat etmekte aynı zamanda kameramanlık görevini üstlenmektedir.

Seda Akkul 1986 yılında Elazığ’da dünyaya geldi. Eğitim ve öğretiminin ardından İstanbul’a geldi.

Daha sonra kendisi gibi mizah yazarı ve Çok Gezenti programının ekran yüzü Burak Akkul ile tanıştı ve bu tanışma daha sonra evliliğe dönüştü.