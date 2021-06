Burak Altay kimdir? Menajerimi Ara konuğu Burak Altay'ın biyografisi

Burak Altay, yabancı dizi Call My Agent'ın Türkiye uyarlaması olan Menajerimi Ara dizisinin yeni bölüm konukları arasında yer alıyor. Peki Menajerimi Ara konuğu Burak Altay kimdir? İşte biyografisi..

Her pazar akşamı Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve başrollerinde Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun rol aldığı Menajerimi Ara, her hafta ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor.

Yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın üstlendiği Menajerimi Ara'nın 40. yeni bölüm konukları arasında Burak Altay da yer alıyor.

Dizinin sıkı takipçileri, Burak Altay'ın hayatı hakkında bilgi almak için ''Burak Altay kimdir, kaç yaşında, nereli?'' sorularına yanıt arıyor.

Peki Burak Altay kimdir? İşte, Menajerimi Ara konuğu Burak Altay hakkında bilgiler...

BURAK ALTAY KİMDİR?

25 Mayıs 1980 tarihinde Rize'de dünyaya gelen Burak Altay; oyuncu, yönetmen, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır.

Babasının mesleği dolayısıyla eğitimini çok farklı illerde tamamlayan Altay, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden, 2001 yılında ''Fiziksel Kusurların Birey Psikolojisine Etkileri'' başlıklı Lisans Tezi ile mezun olmuştur.

2002 yılında Devlet Tiyatroları'nı kazanmış ve aktif olarak Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen olarak görev almaktadır.

Hayat Bağları, Babam ve Biz, Asmalı Konak, Havada Bulut, Kampüsistan, Yolculuk, Şöhret, Limon Ağacı, Acemi Müezzin, Aşağı Yukarı Yemişliler, Sırat, Benim Hala Umudum Var, Siyah İnci dizilerinde rol almıştır.

Burak Altay, Asmalı Konak’ta rol alırken tanıştığı ve Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda birlikte çalıştığı Eylem Yıldız ile evlenmiş ve boşanmıştır. 2. evliliğinden 1 kız çocuk babası olan Altay, 2. eşinden de ayrılmıştır.

''Benim Hala Umudum Var'' dizisinde hayat verdiği Musa karakteri ile ünlenen Burak Altay, ''Siyah İnci'' dizisinde hayat verdiği Ahmet karakteriyle adından söz ettirmiştir. 2019 yılında rol aldığı ''Şampiyon'' dizisinde Kado karakterini canlandırmıştır.

ROL ALDIĞI FİLMLER