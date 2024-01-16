Burak Deniz ile Bestemsu Özdemir aşkı belgelendi! Aşıklar kaplıcalarda yakalandı… Bestemsu Özdemir ile Burak Deniz ikilisi hakkında aşk iddiaları sıkça konuşuluyordu. Aşkları belgelendi, aşıklar kaplıcalarda görüntülendi…

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Geçtiğimiz aylarda oyuncu Burak Deniz ve Bestemsu Özdemir’in yeni bir aşka yelken açtığına dair iddialar ortaya atılmıştı. İkili Bodrum Türkbükü’nde ünlü bir markanın davetine katılmış ve gece boyunca samimi görüntülere sahne olmuşlardı.

Kısa bir süre önce İtalya tatilinde de görüntülenen ikili aşk iddialarını yalanlamıştı. İkiliden haklarında çıkan haberlere karşı sessizliğini ilk bozan Bestemsu Özdemir olmuştu.

Güzel oyuncu iddialar hakkında yaptığı açıklamasında "Kesinlikle özel hayatım hakkında konuşmuyorum. El ele beni biriyle gördüğünüzde o benim ilişkimdir. Bir gün inşallah bir yerde görüntülersiniz ve bu sorular son bulur" ifadelerini kullanmıştı.

Özdemir’in açıklamasının ardından aşıklar yeniden baş başa tatil kaçamağında görüntülendi. İkili geçtiğimiz Cuma akşamı Sapanca’da termal bir otele girerken hayranları tarafından görüntülendi.

İkili tarafından yalanlanan aşk iddiaları bu karelerle belgenmiş oldu. Bu kareler hakkında çiftten gelecek olan açıklama ise şimdiden büyük bir merak konusu.