Burak Deniz'den hayranlarına çifte müjde! Şahmeran'ın yayın tarihi belli oldu, yeni proje yolda

Ünlü oyuncu Burak Deniz, başrolünü Serenay Sarıkaya ile paylaştığı Şahmeran dizisinin yayın tarihini açıklandı. Deniz, ayrıca yeni bir sinema filmi çekeceğinin de müjdesini verdi.

Online dizi ve film izleme platformu Netflix'te yayınlanacak olan Tims&B imzalı Şahmeran dizisi, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Yönetmen koltuğunda Umur Turagay'ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut'un kaleme aldığı Şahmeran dizisi, fantastik öğeler barındırıyor.

Başrollerinde Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz'in yer aldığı Şahmeran, konusu ve oyuncu kadrosu ile gelecek sezonun en iddialı dijital dizileri arasında yer alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Mert Ramazan Demir, Mustafa Uğurlu, Mahir Günşıray, Mehmet Bilge Aslan, Ebru Özkan, Nil Sude Albayrak, Berfu Halisdemir, Ayşe Lebriz, Nilay Erdönmez ve Beran Soysal yer alıyor.

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Dizinin başrol oyuncusu Burak Deniz, geçtiğimiz gün verdiği bir röportajda, Netflix'in yeni dizisi Şahmeran'ın yayın tarihi hakkında bilgi verdi.

Deniz, büyük bir merakla beklenen Şahmeran dizisinin Eylül ayında yayınlanacağını açıkladı.

Deniz, ayrıca bir ay içinde bir sinema projesinin olduğunu duyurdu. Henüz senaryo aşamasında olan filmin detaylar ise belli değil.