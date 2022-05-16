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    'Burak Özçivit bile karıştırır' Fahriye Evcen'in kopyası ablasını gören 'yok artık' diyor...

    Alparslan: Büyük Selçuklu dizisiyle ekranlara dönen güzel oyuncu Fahriye Evcen'in ablası Ayşen Evcen, benzerliğiyle şoke etti. İşte Evcen kardeşlerin kareleri...
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2022 - 21:44
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    'Burak Özçivit bile karıştırır' Fahriye Evcen'in kopyası ablasını gören 'yok artık' diyor...

    Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, hem rol aldığı yapımlarla hem de özel hayatıyla milyonların markajında.

    2006 yılında yayınlanan Yaprak Dökümü dizisiyle birlikte büyük bir çıkış yakalayan Fahriye Evcen, Yalancı Bahar, Kurt Seyit ve Şura, Veda, Ölene Kadar ve Çalıkuşu dizileriyle popülerliğini arttırdı.

    Çalıkuşu dizisinde tanıştığı rol arkadaşı ünlü oyuncu Burak Özçivit ile evlenen ve Karan adında bir oğlu olan Fahriye Evcen, güzelliği ile de adından söz ettirmeyi başarıyor.

    Şimdilerde ise Alparslan: Büyük Selçuklu dizisindeki Akça Hatun rolüyle ekranlarda yer alan Fahriye Evcen'in aile hayatı da bir o kadar merak ediliyor.

    Almanya doğumlu güzel oyuncu Fahriye Evcen, Çerkez kökenli bir baba ve Kavala göçmeni bir annenin kızı.

    Fahriye Evcen'in ablası

    Demet, Neşe ve Ayşen adında 3 kız kardeşi bulunan Evcen’in ablası Ayşen Evcen, diğer iki kız kardeşinin aksine göz önünde yaşamayı tercih ediyor.

    Instagram'da aktif olan Ayşen Evcen’in, bir kız çocuğu var.

    Güzellik uzmanı olan Ayşen Evcen, kız kardeşi Fahriye Evcen’e olan benzerliğiyle görenleri şaşırtmayı başarıyor.

    Ayşen Evcen, kardeşi Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in mutluluk pozlarını da sosyal medyadan paylaşıyor.

    İşte Fahriye Evcen'in kameralardan uzak kalmayı tercih eden ablası Ayşe Evcen...

    Burak Özçivit bile karıştırır Fahriye Evcen in kopyası ablasını gören yok artık diyor... #1

    Burak Özçivit bile karıştırır Fahriye Evcen in kopyası ablasını gören yok artık diyor... #2

    Burak Özçivit bile karıştırır Fahriye Evcen in kopyası ablasını gören yok artık diyor... #3

    Burak Özçivit bile karıştırır Fahriye Evcen in kopyası ablasını gören yok artık diyor... #4

    Burak Özçivit bile karıştırır Fahriye Evcen in kopyası ablasını gören yok artık diyor... #5


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