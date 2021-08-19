Burak Özçivit oğlu Karan ile birlikte at bindiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Özçivit'in paylaşımı çok sayıda beğeni aldı. Oyuncu "Sezon öncesi Karan'dan taktikler" dedi.

Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterine hayat veren başarılı oyuncu Burak Özçivit, Karan doğduğu günden beri çok fazla paylaşım yapmadı.

Oğlu ile olan paylaşımları genellikle Fahriye Evcen yaparken, Özçivit şimdiye kadar paylaşım yapmamaya özen gösterdi.

Ancak Karan'ın büyümesi ile birlikte oyuncu, onunla olan karelerini ve videolarını Instagram hesabına koymaya başladı.

Özçivit'in oğlu ile çektirdiği fotoğraflar takipçilerinin favorisi oldu.

"KARAN'DAN TAKTİKLER"

Geçtiğimiz gün ailesi ile at çiftliğine giden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, çocukları Karan ile birlikte atları elleriyle beslemişlerdi.

Oğlu Karan ile ata bindiği anları paylaşan Özçivit, yaptığı son paylaşımına "Sezon öncesi Karan'dan taktikler." notunu düştü.

Burak Özçivit paylaştı, takipçileri mest oldu! Karan'dan taktikler.. VİDEO

YANMA TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA KALAN EVLERİ HAKKINDA İLK AÇIKLAMA

Fahriye Evcen-Burak Özçivit, Bodrum Gümüşlük'teki evlerinin alevlerin arasında kalmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Yaşanan olaylar herkesi olduğu kadar bizi de üzdü. Biz zaten dönmüş bulunduk sonradan bir şeyler oldu. Çok korktuk orada, fazla tadımız yoktu.

Zaten ikimizin dizi hazırlıklarımız başlamıştı onun için dönmüştük. Belki bir daha gidecektik ama bu yaşananlardan dolayı insanın canı gitmek istemiyor."