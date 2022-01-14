Burak Özçivit'e benzerliği olay olmuştu! MasterChef Burcu Önal eşiyle aşk dolu pozunu paylaştı

MasterChef Türkiye 2021 sezonuna damga vuran Burcu Önal, Burak Özçivit'e benzetilen eşi İbrahim Önal ile aşk dolu pozunu takipçileriyle paylaştı. Önal'ın bu paylaşımı, sosyal medyayı salladı.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasteChef Türkiye 2021 sezonunun başarılı yarışmacılarından Burcu Önal, erken elenerek izleyicileri şaşırtmıştı.

Yarışmaya geçtiğimiz sezon da katılan Burcu Önal, rakibi Wallison Fonseca'ya yardım etmiş ve bu hareketi yarışmadan elenmesine neden olmuştu.

Sık sık estetiksiz hali ve eşinin Burak Özçivit'e olan benzerliği ile gündeme gelen MasterChef Burcu, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

EŞİYLE SARMAŞ DOLAŞ POZ VERDİ

Instagram'da 133 bin takipçisi bulunan Önal, Burak Özçivit'e benzerliğiyle olay olan eşi İbrahim Önal ile sarmaş dolaş pozunu, takipçilerinin beğenisine sundu.

''YARIŞMANIN EN GÜZEL KAZANÇLARI''

Burcu Önal, bir sonraki paylaşımında yarışmadaki arkadaşları Emre Büber ve İbrahim Cingözler ile bir araya geldiği kareyi paylaştı.

Önal, paylaşımına ''Yarışmanın bana en güzel kazançları.'' notunu düştü.

''BURAK ÖZÇİVİT'LE EVLENDİĞİNİ BİLMİYORDUM''

Aslen Diyarbakırlı olan ancak 15 yıl boyunca Uzak Doğu'da yaşayan Burcu Önal, eşi İbrahim Önal ile verdiği samimi pozlarla gündeme gelmişti.

''Eşim benim ailem'' diyen Burcu Önal, MasterChef macerası boyunca sık sık İbrahim Önal'a olan sevgisini dile getiriyordu.

Burcu Önal'ın eşiyle verdiği mutluluk pozlarına, ''Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum'' ve ''Kocan Burak Özçivit'e benziyor'' gibi yorumlar yapılmıştı.