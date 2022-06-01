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    • Burak Özçivit'in annesi güzelliğiyle Fahriye Evcen'i solda sıfır bıraktı! Görenler dönüp bir daha bakıyor...

    Burak Özçivit'in annesi güzelliğiyle Fahriye Evcen'i solda sıfır bıraktı! Görenler dönüp bir daha bakıyor...

    Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit, annesiyle gündeme geldi. Yakışıklı oyuncunun annesini görenler, ablası sanarken "Bu ne güzellik" demekten kendilerini alamadı.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2022 - 21:36
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 21:45
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    Burak Özçivit'in annesi güzelliğiyle Fahriye Evcen'i solda sıfır bıraktı! Görenler dönüp bir daha bakıyor...

    Bugüne kadar yer aldığı projelerin altından başarıyla kalkan Burak Özçivit, 3 sezondur ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

    Performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Burak Özçivit, oyunculuğunun yanı sıra karizmatikliğiyle de kendisine hayran bırakıyor.

    Çalıkuşu dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı meslektaşı Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik sürdüren Burak Özçivit'in Karan adında bir oğlu bulunuyor.

    Yüz hatları ve kaslı vücuduyla beğeni toplayan Özçivit, aile hayatına oldukça önem veren ünlüler arasında yer alıyor.

    Yakışıklı oyuncunun üzerine titrediği oğlu Karan kadar anne-babası ve kardeşi de merak ediliyor.

    36 yaşındaki oyuncu, şu sıralar özellikle annesi Ceyhan Özçivit ile gündemde adından söz ettiriyor.

    Burak Özçivit'in güzeller güzeli annesi

    Eşi Fahriye Evcen ve kardeşinin güzelliği herkes tarafından bilinen Burak Özçivit'in annesi Ceyhan Özçivit'i görenlerin ağzı açık kaldı.

    Burak Özçivit'in annesi Ceyhan Özçivit, güzelliği ile büyülerken anne-oğulun benzerlikleri dikkati çekti. Yakışıkllı oyuncu ile annesini görenler abla-kardeş sandı.

    Annesine oldukça düşkün olan Özçivit, zaman zaman fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmiyor.

    Özçivit'in annesi ile paylaşımları büyük ilgi görürken Ceyhan Özçivit, fit hali ve güzelliğiyle genç kızları ve gelinini solluyor.

    Burak Özçivit in annesi güzelliğiyle Fahriye Evcen i solda sıfır bıraktı! Görenler dönüp bir daha bakıyor... #1

    Burak Özçivit in annesi güzelliğiyle Fahriye Evcen i solda sıfır bıraktı! Görenler dönüp bir daha bakıyor... #2

    Burak Özçivit in annesi güzelliğiyle Fahriye Evcen i solda sıfır bıraktı! Görenler dönüp bir daha bakıyor... #3

    Burak Özçivit in annesi güzelliğiyle Fahriye Evcen i solda sıfır bıraktı! Görenler dönüp bir daha bakıyor... #4

    Burak Özçivit in annesi güzelliğiyle Fahriye Evcen i solda sıfır bıraktı! Görenler dönüp bir daha bakıyor... #5


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