Burak Özçivit'in bu karelerini Fahriye Evcen görse tanıyamaz! 'Ünlü olmadan önce Bağcılar çocuğuymuş'

Burak Özçivit'in yıllar öncesine ait kareleri ortaya çıktı, gören tanımakta zorluk çekti. Yakışıklı ismin eski karelerine, "Aman Fahriye görmesin" tarzında esprili yorumlar geldi.

24 Aralık 1984 yılında dünyaya gelen yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, şu sıralar ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde boy gösteriyor.

Zoraki Koca, Baba Ocağı ve Çalıkuşu gibi sayısız yapımda yer alan oyuncu, Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterine hayat veriyor.

Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy ile başrolü paylaşan yakışıklı isim, Kuruluş Osman'dan sonra ününe ün kattı.

Çalıkuşu dizisinde tanıştığı, aşk yaşamaya başladığı ve daha sonra evlendiği Fahriye Evcen'le mutlu bir yuvası olan Özçivit, Karan adını verdiği bir erkek çocuğuna sahip.

Özellikle Çalıkuşu dizisindeki imajı ile beğenilen ve yakışıklılığı ile yurt içi dahil olmak üzere yurt dışında da ilgi çeken Özçivit'in eski kareleri ortaya çıktı.

Burak Özçivit'in eski karelerini gören hayranlarını şaşkınlıklarını gizleyemezken, tanımakta ise zorlandılar.

Eskiden bir hayli farklı olduğu gözüken Özçivit'in yıllar içinde daha yakışıklı bir görünüme kavuştuğu fark edildi.

BURAK ÖZÇİVİT'İN MAZİSİ

Kuruluş Osman'da Osman Bey'i oynayan Burak Özçivit'in yıllar içindeki değişimini görenler gözlerine inanamadı.

Eşi Fahriye Evcen ile sık sık fotoğraflar paylaşan Burak Özçivit, havalı pozlarıyla bilinirken ortaya çıkan kareler "Bu ne değişim" dedirtti.

Özçivit'in değişimini gören ve şimdiki hallerini daha çok beğenen hayranları, bir daha eskiye dönmemesine yönelik telkinde bulundu.

Genç ve yakışıklı ismin yer aldığı Kuruluş Osman ise 10 ödüle layık görüldü ve aralarında Pakistan, Arnavutluk, Tunus'un da bulunduğu 35 ülke tarafından satın alındı.