Burak Özçivit'in gözbebeği Fahriye Evcen bir dönem bakın kime aşıkmış! O isimle şimdi aynı dizide...

Burak Özçivit'in gözbebeği Fahriye Evcen bir dönem bakın kime aşıkmış! O isimle şimdi aynı dizide...

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen, eski aşkıyla gündeme geldi. Evcen'in bir zamanlar, dizideki rol arkadaşıyla aşk yaşadığını öğrenenler şoke oldu.

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftleri arasında yer alıyor.

Karan adında bir evlatları olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, hem sosyal medya paylaşımları hem de oyunculuk performanslarıyla sık sık magazin gündeminde kendilerine yer buluyor.

Oğlu Karan'ı dünyaya getirdikten sonra ekranlara ara veren Fahriye Evcen, şimdilerde TRT 1'in dönem dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'da rol alıyor.

Dizide Akça Hatun karakterine hayat veren Evcen, başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettirmeyi başarıyor.

Özel hayatı merak konusu olan güzel oyuncu, eski sevgilisiyle gündeme geldi. Evcen'in bir dönem aşk yaşadığı ismi görenler ise hayrete düştü.

BARIŞ BAĞCI İLE AŞK YAŞAMIŞ

Başarılı oyuncu Fahriye Evcen ile Özcan Deniz, evlenmeleri beklenirken sürpriz bir kararla ayrılmıştı.

Evcen, Deniz'den ayrıldıktan bir ay sonra Yaprak Dökümü dizisindeki rol arkadaşı Barış Bağcı ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkilinin ilişkileri kısa sürerken neden ayrıldıkları ise bilinmiyor.

Ayrıca Barış Bağcı, Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Tuğrul Bey karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Yani Evcen ile Bağcı, şimdi de aynı dizide birlikte rol alıyor...