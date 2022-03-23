Burak Özçivit'in gözbebeği Fahriye Evcen bornozlu paylaşımıyla yaktı geçti! 'Aman Rabbim bu ne güzellik'

Burak Özçivit'in gözbebeği Fahriye Evcen bornozlu paylaşımıyla yaktı geçti! 'Aman Rabbim bu ne güzellik'

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından bornozlu fotoğrafını paylaştı. Bir çocuk annesi Evcen, doğal güzelliğiyle beğeni topladı.

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile nikah masasına oturdu.

Bu evlilikten 2019 yılında Karan adında bir olu olan Fahriye Evcen, anne olduktan sonra setlere ara verdi.

Uzun süre ekranlardan uzak duran Evcen, başrolünü Barış Arduç ile paylaştığı TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu ile izleyici karşısına çıktı.

Dizide hayat verdiği Akça Hatun karakteriyle adından söz ettiren Evcen, oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ve sesiyle de kendine hayran bırakıyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine geliyor.

Instagram'da yaklaşık 13 milyon takipçiye sahip olan oyuncu, son paylaşımıyla da gündem oldu.

BORNOZLU POZUNU PAYLAŞTI

Bir çocuk annesi Fahriye Evcen, Instagram hesabının hikaye kısmından bornozlu fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Evcen, ''Günaydın'' notunu düştüğü paylaşımıyla adeta doğal güzelliğini konuşturdu.

Attığı her adım takip edilen 35 yaşındaki oyuncu, günaydın pozuyla hayranlarından tam not aldı.