Burak Özçivit'in gözbebeği Fahriye Evcen iddialı pozlarıyla ortalığı yaktı geçti! 'İnsan utanır biraz ya'

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde rol alan Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından dalgalı saçları ile çekildiği karelerini paylaştı. Güzelliğiyle büyüleyen Evcen'in paylaşımı, büyük ilgi gördü.

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, ''Çalıkuşu'' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı meslektaşı Burak Özçivit ile 2017 yılında nikah masasına oturdu.

2019 yılında Karan adını verdikleri oğlunu kucağına alan Fahriye Evcen, anne olduktan sonra setlere ara verdi.

Uzun süre herhangi bir projede yer almayan Evcen, başrolünü Barış Arduç ile paylaştığı TRT 1'in dönem dizisi Alparslan Büyük Selçuklu ile ekranlara döndü.

Dizide hayat verdiği Akça Hatun karakteriyle beğeni toplayan Evcen, oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ve sesiyle de kendine hayran bırakıyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, sık sık yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Instagram'da yaklaşık 13 milyon takipçisi bulunan oyuncu, son paylaşımıyla da tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Dalgalı saçlarıyla Pelin Akil'e benzetildi

Bir çocuk annesi Fahriye Evcen, dalgalı saçları ile çekildiği karelerini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Güzelliği dillere destan olan Evcen'in doğal güzelliğini konuşturduğu paylaşımı, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Bazı takipçileri tarafından Pelin Akil'e benzetilen 35 yaşındaki oyuncunun paylaşımına, ''İnsan utanır biraz ya bu kadar güzel olunur mu'', ''Güzelliğin içimi ısıttı'', ''Bu ne güzellik'' yorumları yapıldı.