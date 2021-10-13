Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit güzelliğiyle mest etti

Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, aile hayatıyla dikkati çekiyor. Özel yaşamını ve ailesini gözlerden uzak tutan yakışıklı oyuncunun kardeşi Burçun Özçivit ise güzelliği ile ilgi çekti.

ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman yeni sezona hızlı başlarken, başrol oyuncusu Burak Özçivit ise yine göz doldurdu.

Osman karakterine hayat veren ve performansıyla beğeni toplayan Özçivit, Fahriye Evcen ve oğlu Karan'la keyifli bir hayat sürüyor.

Eşi ve oğluyla ilgili konuları basınla paylaşmak istemeyen Özçivit, anne-babası ve kardeşine ilişkin yine paylaşım yapmaktan kaçınıyor.

Ancak oyuncunun kardeşi Burçun Özçivit, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerinden başında yer alıyor.

1 çocuk annesi olan Burçun, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle ağabeyi Burak Özçivit'e benzetiliyor.

AĞABEYİNİN KOPYASI

Burak Özçivit ve Burçun Özçivit'in benzerliği takipçilerinin dikkatini çekiyor.

Burak Özçivit yakışıklılığı ile konuşulurken, Burçun ise güzelliği ile takipçilerinden tam not aldı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Burçun, paylaştığı doğal pozları ile kendisini takip eden hayranlarını mest etti.