Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit, güzelliği ile parmak ısırttı. Ağabeyine benzeyen ve herkesi etkileyen Burçun Özçivit için, övgü dolu yorumlar yapıldı.

24 Aralık 1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Burak Özçivit, Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'e hayat veriyor.

Bugüne kadar sayısız projede yer alan başarılı isim, Çalıkuşu dizisinde hayat verdiği Kamuran karakteri ile tanınmaya başladı.

Sette tanıştığı Fahriye Evcen ile 29 Haziran 2017 tarihinde, Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen törenle evlendi.

Bu evlilikten Karan adında bir oğlu dünyaya gelen Özçivit, her geçen gün popülaritesini de artırıyor.

Özel hayatı, eşi ve ailesiyle gündemden düşmeyen Burak Özçivit, son olarak kardeşi Burçun Özçivit ile gündem oldu.

Bir çocuk annesi olan ve geçtiğimiz aylarda boşanan Burçun Özçivit, güzelliği ile herkesin aklını başından aldı.

Ağabeyine olan benzerliği ile dikkatleri üzerine çeken Burçun Özçivit için, sosyal medya üzerinden beğeni dolu yorumlar yaptı.

Burçun Özçivit'in güzelliği

Burak Özçivit ve Burçun Özçivit'in benzerliği takipçilerinin dikkatini çekiyor.

Burak Özçivit yakışıklılığı ile konuşulurken, Burçun Özçivit ise güzelliği ile takipçilerinden tam not aldı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Burçun, paylaştığı doğal pozları ile kendisini takip eden hayranlarını mest etti.

Kız kardeşi Burçun Özçivit ile benzerliği dikkat çeken Burak Özçivit'e "Abi-kardeş birbirinin kopyası" şeklinde çok sayıda yorum geldi.

Güzel ismin ağabeyine olan düşkünlüğü ise dikkati çeken detaylar arasında yer alıyor..

Fahriye Evcen'i güzelliği ile sollayan Burçun, ağabeyi ile de fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor.