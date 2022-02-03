Burak Özçivit'in kardeşi yengesi Fahriye'yi geride bırakır mı bırakır! Güzelliği nefes kesti

Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit, güzelliği ile Fahriye Evcen'i solladı. Tıpkı ağabeyine benzeyen ve sosyal medyada bir hayli aktif olan Burçun, bir kız annesi.

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği Bozdağ Film imzalı ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, üçüncü sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrolünde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi, her bölümüyle nefes kesiyor.

Diriliş Ertuğrul'un sona ermesinden sonra Osman Bey için en uygun karakterlerden olan Burak Özçivit, aksiyon dolu sahnelerle adından söz ettiriyor.

Hem aile hem de işlerindeki başarısı ile beğeni toplayan yakışıklı oyuncu, kardeşi Burçun Özçivit ile gündem oldu.

Bir kız annesi olan Burçun Özçivit, sosyal medyadan paylaştığı pozları ile "Adeta ağabeyinin kız versiyonu" dedirtti.

BURÇUN ÖZÇİVİT GÜZELLİĞİ İLE BÜYÜLEDİ

Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit, güzelliği ile yengesi Fahriye Evcen'i geride bıraktı.

Güzelliği ve ağabeyine olan benzerliği ile dikkatleri çeken Burçun, sosyal medyasını ilk başlarda herkese kapalı olarak kullanılıyordu.

Burak Özçivit'in kardeşi olarak ilgiyi çektikten sonra sosyal medya hesabını herkese açık olarak güncelleyen Burçun, zaman zaman reklam yapmayı ihmal etmiyor.

Burçun Özçivit'in en fazla ağabeyi Burak Özçivit ile koyduğu kareler beğeni topluyor. İkilinin hayranları, "Çok güzelsiniz!" "Birbirinize çok benziyorsunuz" tarzında yorumlar yapıyor.

Burçun'un tek olduğu karelere ise ''Burak'ın kadın hali gibi'', ''Abine ne kadar benziyorsun'' ve ''Ben esmer güzeli diye buna derim'' gibi yorumlar geliyor.

Ayrıca bir dönem Burçun Özçivit ile Fahriye Evcen arasında sorun olduğu iddia edilmiş, bu iddialar jet hızıyla yalanlanmıştı.