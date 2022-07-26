Burak Özçivit'in kız kardeşi Fahriye'yi geride bıraktı! 'Yengeyi ikiye katlar'

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit, güzelliğiyle sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Çalıkuşu' dizisinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, 2017'de nikah masasına oturdu.

2019 yılında çocukları Karan'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

Şimdilerde ikinci çocuğuna hamile olan Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile gittiği Bodrum tatilinden paylaştığı karelerle adından söz ettiriyor.

Eşi ve oğluyla ilgili konuları basınla paylaşmak istemeyen Özçivit ise anne-babası ve kardeşine ilişkin paylaşımlardan uzak duruyor.

Son olarak ikinci kez baba olma heyecanı yaşayan Burak Özçivit'in kız kardeşi güzelliğiyle baş döndürdü.

Güzelliğiyle Fahriye'yi geride bıraktı

Özçivit'in kardeşi Burçun, ağabeyine olan benzerliği ile dikkat çekiyor.

Sosyal medyasını herkese kapalı olarak kullanan Burçun Özçivit'in bir kız çocuğu bulunuyor.

Instagram hesabını aktif kullanan Burçun, paylaştığı doğal pozları ile hayranlarını mest ediyor.