Burak Özçivit'ten heyecanlandıran paylaşım! O isim Kuruluş Osman'a geri dönüyor...

Kuruluş Osman dizisi yeni sezonu ile bu akşam seyircisine "Merhaba" demeye hazırlanırken, Burak Özçivit afişi paylaştı. Afişte eski oyunculardan Didem Balçın'ın yer alması dikkati çekti.

ATV ekranlarında yayınlanan ve Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan fenomen dizi Kuruluş Osman, 3. sezonu ile başlıyor.

Burak Özçivit'in başrolü oynadığı dizinin yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstleniyor.

Bozdağ Film imzalı dizi, yeni sezona kadroya yeni katılan birbirinden usta oyuncular ile başlayacak.

Burak Özçivit bugün Instagram hesabından üçüncü sezona dair yeni bir paylaşım yaptı.

Özçivit'in yaptığı paylaşımda Diriliş Ertuğrul döneminden beri kadroda olan ve Selcan karakterine hayat veren Didem Balçın'ın olması herkesi şaşırttı.

Dizinin hayranları, "Didem Balçın diziye geri mi döndü?" sorusunu araştırmaya başladı.

BURAK ÖZÇİVİT'TEN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Kuruluş Osman, bu akşam birbirinden iddialı isimlerin katıldığı güçlü oyuncu kadrosuyla ekranda olacak.

Diziye; Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay, Melis Gürhan, Gizem Kala, Can Bartu Arslan, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez, Recep Çavdar, Yiğit Eser ve Ali Karaağaç gibi isimler dahil oldu.

Dizide Osman karakterine hayat veren Burak Özçivit ise sosyal medya hesabından afiş yayınladı.

Özçivit'in afişinde Selcan karakterine hayat veren Didem Balçın'ın yer alması heyecana neden oldu.

Didem Balçın'ın diziye döndüğü iddiaları güçlendirirken henüz resmi bir açıklama gelmedi.

DOĞUM İÇİN AYRILMIŞTI

'Kuruluş Osman'da 'Selcan Hatun' karakterini canlandıran Didem Balçın, hamile olduğu için diziye ara verdiğini resmi Instagram hesabından yaptığı açıklama ile duyurmuştu.

Balçın, yapımcı Mehmet Bozdağ olmak üzere yönetmenlere, set ekibine ve oyuncu arkadaşlarına teşekkür etmiş, "Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın" notunu yazmıştı.