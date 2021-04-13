Burak Sergen kimdir? Burak Sergen’in sağlık durumu hakkında açıklama..

Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen koronavirüs nedeniyle kaldırıldığı hastanede solunum güçlüğü nedeniyle yoğun bakıma alındı. Peki Burak Sergen kimdir? İşte Burak Sergen hakkında bilgiler..

Oyuncu Burak Sergen, hayranlarına kötü haber geldi. Sergen, aniden rahatsızlanınca apar topar hastaneye kaldırıldı.

Koronavirüse yakalandığı öğrenilen Burak Sergen'in tedavisinin solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda devam ettiği bildirildi.

Sadakatsiz dizisindeki Haluk karakterine hayat veren oyuncu hakkındaki bilgiler ve son durumu merak konusu oldu.

Burak Sergen kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? İşte detaylar..

BURAK SERGEN KİMDİR?

9 Şubat 1961'de Ankara'da doğan Burak Sergen, sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı.

Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir. Devlet Tiyatroları'ndaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı.

Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.

Sergen, 'Kara Sevda', 'Çukur' ve 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi yapımlarda boy gösterdikten sonra 'Sadakatsiz' adlı diziyle izleyici karşısına çıkmıştı.

BURAK SERGEN'İN SAĞLIK DURUMU

Burak Sergen'in sosyal medya hesabından ise usta sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Sergen'in yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Burak Bey'in iki covid testi de negatif çıkmıştır. Kendisi akciğerlerinde enfeksiyon olduğundan ve solunum güçlüğünden dolayı yoğun bakımda gözetim altındadır. Lütfen hassasiyet gösterip yanlış haberler paylaşmayınız. Dualarını eksik etmeyin. Sevgiler"