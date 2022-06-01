Burak Yörük'ün eski sevgilisi bakın hangi fenomen çıktı! Güzelliğiyle baş döndürüyor...

Oyuncu Burak Yörük, yeni dizi Seversin ile seyircilerin karşısına çıktı. Hakkında bilgiler merak konusu olan Burak Yörük'ün eski sevgilisini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Kanal D ekranlarında 1 Haziran Çarşamba günü izleyicisi ile buluşan Seversin dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.

Başrollerinde pek çok usta isimi barındıran dizide Tolga Tuna karakterini kimin canlandırdığı da merak konusu oldu.

Tolga karakterine genç oyuncu Burak Yörük hayat veriyor...

Yörük yakışıklılığı ve performansı ile göz doldururken, izleyiciler özel hayatına dair ayrıntıları da merak ediyor.

Seversin'in Tolga'sı Burak Yörük kimdir sorusunu yanıt arayan izleyiciler dikkat çeken bir detayla karşılaşıyor.

Genç oyuncu bir zamanlar influencer dünyasının tanıdık bir ismine gönlünü kaptırmış...

Burak Yörük-Sibil Çetinkaya aşkı

Sosyal medya üzerinden gün geçtikçe popülerlik kazanan ve özellikle çektiği videolar ile tanınan influencer Sibil Çetinkaya ve Özgür Foster, uzun süren bir birliktelik yaşadı.

Bir ayrılıp bir barışan Yörük ve Çetinkaya'nın ilişkisi kadar ayrılığı da biraz çalkantılıydı.

Özel hayatlarını sıklıkla sosyal medyada paylaşan çift, takipçilerinin de favorisiydi.

Burak Yörük'ün Sibil Çetinkaya'yı aldattığı ve eski sevgilisi Elif Aksu'ya döndüğü ortaya çıktı.Yörük, konuyla ilgili, "Asla bir ihanet söz konusu değil. Biten ilişkiden sonra yeniden eski kız arkadaşımla görüşmeye başladık" dedi.

Ayrılık kararı alan çift takipçilerini üzse de, ikilinin kariyerleri yükselişini sürdürüyor.